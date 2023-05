Qui est Eric Snoeck, le futur commissaire général de la police fédérale ad interim ?

Eric Snoeck est donc quelqu’un d’expérimenté. Il a occupé divers postes au sein des services centraux de Bruxelles, de la police fédérale à Eupen, et a exercé les fonctions de directeur des opérations et de directeur judiciaire à la police judiciaire fédérale de Liège, rien que ça.

Depuis 2019, il est directeur général du pilier judiciaire de la police fédérale et fait partie du comité de direction de celle-ci. Selon les ministres de tutelle, la police fédérale est confrontée à de nombreux défis pour l'avenir, et le futur commissaire général devra avoir une vision stratégique claire. Eric Snoeck sera donc chargé de gérer quotidiennement la police fédérale par intérim, mais son rôle ne se limitera pas à cela. Il contribuera également aux projets en cours visant à améliorer les performances de la police, en accordant une attention particulière à la gestion de l'information, à la spécialisation de la police fédérale et au projet de modernisation de la formation des officiers de police. Eric Snoeck est décrit comme une personne compétente et apte à diriger la police fédérale temporairement. Il a obtenu de très bons résultats opérationnels en tant que directeur général de la police judiciaire fédérale, travaillant avec plus de 4 000 collaborateurs. Sa nomination intérimaire est considérée comme adéquate pour assurer la continuité et le bon fonctionnement de la police fédérale, selon les ministres. "Ses mérites pour la Police Fédérale et, par extension, pour l'ensemble de la Police Intégrée sont considérables", a par ailleurs renchérit Vincent Van Quickenborne. "Ensemble, nous nous efforcerons de faire de la police fédérale une police hautement spécialisée, dans l'attente de la nomination d'un nouveau commissaire général", a-t-il conclu.