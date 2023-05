Erwin a tué sa grand-mère à Chênée: le trentenaire dit ne se souvenir de rien, il a été placé sous mandat d’arrêt

L’auteur, en fuite à bord de la voiture de la victime, a pu être interpellé vendredi peu avant 9 heures.

Le jeune homme était déjà bien connu de la justice et portait un bracelet électronique “pour des faits de menace et armes”, a précisé vendredi soir Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi et porte-parole du parquet de Liège.

L’autopsie réalisée vendredi a révélé “des traces d’étranglement, de coups et de coups de couteau”.

Entendu ce samedi par le juge d’instruction, Erwin explique avoir un trou de mémoire. “Il dit ne se souvenir de rien, il n’est pas en aveu, mais que cela ne peut être que lui”, indique Catherine Collignon. Il a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre.