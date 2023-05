Qui est donc véritablement Salah Abdeslam ?

Le Dr Zagury a une longue expérience. Il a examiné, pour le compte de la justice française, de grands criminels, comme Michel Fourniret. Son expertise est reconnue. Ses propos sont vertigineux. Seul bémol, son expertise date de novembre 2021, soit au cours du procès de Paris. Et donc avant que l’accusé ne soit condamné à une peine de perpétuité incompressible, qu’il espérait éviter et qui ne lui donne plus aucune perspective de libération.

D’entrée, Daniel Zagury a posé le cadre. Il a eu face à lui, un “humain ordinaire”, engagé dans un processus de “déshumanisation totalitaire”. Il a évoqué la “banalité du mal”, citant la philosophe allemande Hannah Arendt, qui fait qu’un “jeune homme au profil assez ordinaire en arrive à participer un tel projet de destruction de masse”.

Le mal au nom du bien

Le Dr Zagury a décelé chez Salah Abdeslam un caractère que l’on retrouve chez la plupart des radicalisés : ce n’est pas son insensibilité au mal des autres qui en est le moteur. C’est au contraire sa sensibilité à la souffrance des musulmans qui l'a poussé vers le terrorisme. Le mal se commet donc au nom du bien.

À partir de là, il s’est désarrimé de sa vie d’antan et de sa singularité pour renter dans un système totalitaire qui pense à sa place : il adhère à tous les principes de l’islamisme. “Il nous a récité un bréviaire”, dit le Dr Zagury. Selon celui-ci, les attentats sont la réponse juste à la violence initiale exercée par les Occidentaux contre des musulmans dans la zone irako-syrienne. “C’est un perroquet, comme tous les éléments radicalisés”, a commenté l’expert.

Il se construit ainsi une carapace. Mais le psychiatre a décelé des fissures dans cette armure que s’est construite Salah Abdeslam. Au psychiatre, Salah Abdeslam a dit qu’il “n’a pas été insensible à la souffrance exprimée” par les victimes au procès de Paris. Salah Abdeslam oscille entre une protestation d’humanité et le maintien affiché de son engagement.

Un dilemme cornélien

L’oscillation lui est pénible, elle le renvoie à un débat intérieur : soit il demeure dans l’armure totalitaire, ce “carcan” qui le protège de toute remise en cause, soit il accepte l’introspection avec, à la clé, un risque suicidaire dont il est conscient. Lucide, Salah Abdeslam sait ainsi qu’il ne peut remettre en cause le cadre qui a motivé ses actions sous peine de couler psychologiquement.

Le choix, pour Salah Abdeslam, est peut-être de continuer dans la posture du “soldat de l’État islamique” ou alors de redevenir “le petit gars de Molenbeek”. Et c’est là un “dilemme cornélien”, décrit le Dr Zagury.

Quoi qu’il en soit, Salah Abdeslam paraît aujourd’hui animé par un sentiment d’injustice face à sa condamnation à la perpétuité incompressible. En témoigne sa question à l’expert : “Je suis le cinquième condamné à cette peine. Pouvez-vous faire une comparaison entre leur profil et le mien ?”

”Vous êtes un bon avocat. Il est difficile de faire une autre réponse que celle que vous attendez”, a botté en touche l’expert.