”À Bruxelles, il y a eu des 'Je suis Georges Floyd', mais on n’entendra jamais 'Je suis Adil', personne ne veut s’identifier à un jeune des quartiers”

Un drame qui avait suscité l’ire des jeunes du quartier Cureghem, réunis pour un rassemblement qui devait être pacifique, mais qui s’est rapidement embrasé. Si la plupart des prévenus ont presque tous reconnu, d’un air désolé, leur participation à ces rassemblements, ils ont tenté d’apporter des explications, stipulant qu’ils avaient agi, à l’époque, animés par une certaine colère à l’encontre des policiers. En particulier à l’encontre de ceux impliqués dans la mort d’Adil.

”Demain, il y aura un autre Adil”

Trois ans après les faits, pourront-ils bénéficier de peines clémentes ? C’est leur souhait et celui de leurs avocats qui dénoncent d’ailleurs que le procès soit organisé si tard. “Le ministère public a toutefois été humain dans sa plaidoirie et dans les peines requises, c’est salutaire si l’on souhaite que ces jeunes redémarrent avec des perspectives plus positives”, a expliqué Yannick De Vlaeminck, qui conseille l’un des prévenus.

Parallèlement à ce procès, le dossier relatif au décès d’Adil devait également connaître une suite judiciaire. Les policiers impliqués dans la mort du jeune homme devaient savoir s’ils seraient poursuivis, ou non, pour homicide involontaire. La chambre du conseil a finalement reporté l’affaire au 5 septembre, car des éléments faisant état d’une attitude raciste, sexiste et xénophobe de la part d’un des policiers concernés sont venus alourdir le dossier. Des éléments qui ont fait réagir tant l’avocat des proches d’Adil que l’avocat des policiers concernés.

Mais qu’en dit-on à Anderlecht, là où tout a commencé ? “On pense quoi ? Que la mort d’Adil ne changera rien. Venir nous dire aujourd’hui que les flics sont racistes, c’est se foutre de notre gueule, parce que ça fait des années qu’on le dit. Mais bon, tout le monde s’en bat les c*** quand on ose dire un truc”, répond un jeune, posé à la sortie de la station de métro Clemenceau. Son voisin acquiesce. “Nous, on croit pas au Père Noël. Donc venir nous faire croire que parce que quelqu’un a dénoncé que ce flic est raciste, tout ira mieux, j’y crois pas. Demain, y aura un autre Adil, et les flics trouveront encore des excuses pour justifier pourquoi ils tuent nos petits frères comme si c’était de la merde”.

Lassitude

Ahmed, directeur d’un service d’aide aux jeunes à Anderlecht, acquiesce. Cette colère exprimée par les jeunes du quartier, il l’entend régulièrement dans les locaux de son association. “Je pense qu’ils n’ont pas tort : ces révélations sur le racisme de ce policier ne changeront rien, dans le fond. Par contre, il y a quelque chose d’intéressant dans le fait qu’il s’agit, ici, d’informations dénoncées par une policière. C’est assez inédit et, peut-être, que c’est le début de quelque chose de plus positif. Mais j’attends de voir, parce qu’à mesure que le temps passe, tout s’estompe, tout s’oublie”, déplore Ahmed.

Selon le travailleur social, si les jeunes sont un peu défaitistes face à la situation, c’est par lassitude face à ce qu’ils qualifient “d’impunité policière”. “La police est la seule institution ayant le monopole de la violence, et c’est normal de pouvoir en faire usage quand c’est cadré et nécessaire. Sauf que l’usage de cette violence est rarement proportionnel. Et les victimes se ressemblent souvent : Adil, Mehdi, Sabrina, Ouassim, Mawda, et j’en passe. Au final, Adil risque de n’être rien d’autre qu’un nom qui s’ajoute à une longue et funeste liste. Rares sont les policiers à être condamnés pour ce type de faits. C’est pour cela que les jeunes sont lassés.”

À lire aussi

Et le jeune directeur de conclure disant vouloir trouver une solution en vue de mobiliser l’ensemble de l’opinion publique face aux faits de violences. “Mobiliser l’opinion publique pour défendre un jeune de Cureghem mortellement percuté par la police ? Aujourd’hui, c’est quasiment impossible, regrette-t-il. Souvenez-vous de la manifestation incroyable organisée à Bruxelles en hommage à Georges Floyd, mort aux États-Unis à la suite de violences policières. C’était génial. Mais je m’interroge : pourquoi n’avons-nous jamais assisté à pareil rassemblement pour un citoyen d’ici ? À Bruxelles, il y a eu des 'Je suis Georges Floyd', mais on n’entendra jamais 'Je suis Adil', personne ne veut s’identifier à un jeune des quartiers. Personne ne veut se reconnaître en un Adil ou n’importe quel autre jeune qui lui ressemble. Il y a un racisme systémique. Que soit à Anderlecht ou ailleurs à Bruxelles, les jeunes d’origine étrangère – singulièrement ceux d’origine marocaine – sont plus susceptibles d’être concernés par la problématique. Ce n’est pas une posture victimaire, c’est quelque chose de sociologiquement établi, mais qu’on nie encore très souvent.”