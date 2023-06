Début du procès en assises du meurtrier présumé de l’ex-bourgmestre d’Alost : “Ce n’est pas un meurtre passionnel, c’est un homicide passionnel”

Le drame a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 août 2020 au domicile de la victime. L’auteur des faits s’est lui-même rendu à la police le 4 aout en matinée, expliquant avoir tué sa compagne. L’information avait suscité un réel émoi à Alost où Ilse Uyttersprot était populaire.

Jeudi, on apprenait que le jury d’assises qui devra statuer sur cette affaire sera composé de sept hommes et de cinq femmes. Durant ce premier jour du procès, l’acte d’accusation sera lu et dans le courant de l’après-midi, Jurgen D. sera entendu par le président de la cour d’assises.

L’accusé risque 20 à 30 ans de réclusion.

À lire aussi

Six coups de marteau à la tête

Les circonstances du drame n’ont jamais été très claires. Ce que l’on sait, c’est que le lundi 3 août, en soirée, une dispute éclate, mais, très vite, le couple se calme et Ilse Uyttersprot s’endort aux côtés de Jurgen D. Ce dernier se serait réveillé le matin en ayant “un court-circuit dans la tête”. Puis a commis l’irréparable. Ilse Uyttersprot a été violemment frappée à la tête, à six reprises, avec un marteau alors qu’elle était endormie. Elle est morte sur le coup.

Selon les éléments récoltés durant l’enquête, Jurgen D. aurait mal vécu l’annonce d’une séparation, ce qui l’aurait fait passer à l’acte. Il avait rencontré Ilse Uyttersprot quelques années plus tôt au carnaval d’Alost, mais leur relation amoureuse est née en mai 2020, quelques mois avant le drame.

Dès ses premières conclusions, le parquet avait expliqué que tout poussait à croire qu’il s’agissait d’un homicide prémédité, ce qu’a toujours contesté Jurgen D. Peu après les faits, ses avocats ont d’ailleurs expliqué qu’il n’y avait pas de préméditation. “Pour nous, ce n’est pas un meurtre passionnel, c’est un homicide passionnel. Notre client s’est réveillé, a pris un marteau dans une boîte à outils dans la pièce voisine et l’a battue à mort. Il a immédiatement réalisé ce qu’il avait fait, s’est rhabillé et s’est rendu à la police.”

Par ailleurs, Jurgen D. était déjà connu de la justice pour des faits de violence à l’égard de plusieurs ex-compagnes. En 2014, il avait été condamné à six mois avec sursis pour harcèlement et tentative d’étranglement, et, dans un autre dossier, à dix mois pour coups et blessures volontaires.

Après le meurtre d’Ilse Uyttersprot, l’homme a dit être dépressif et souffrir financièrement, notamment à cause de la crise sanitaire qui a mis à mal ses activités professionnelles. Plusieurs psychiatres l’ont rencontré, jugeant qu’il était bel et bien responsable de ses actes et qu’il pouvait dès lors être jugé devant une cour d’assises.

À lire aussi

L’épisode de la tour

L’annonce de la mort d’Ilse Uyttersprot avait provoqué une onde de choc en Flandre où elle était très appréciée. Singulièrement à Alost, dont elle fut la bourgmestre CD&V de 2007 à 2012. Cette avocate de formation avait la réputation d’être un “joyeux personnage”, proche de la population qu’elle rencontrait volontiers durant le carnaval d’Alost.

En 2012, elle s’y était d’ailleurs rendue, déguisée en tour, en référence à un épisode privé assez particulier. En effet, une vidéo amateur d’Ilse Uyttersprot – en pleins ébats au sommet d’une tour -, avait été diffusée sur la toile. L’ex-bourgmestre, heurtée par la publication de ces images, avait choisi finalement d’en rire durant le célèbre carnaval.

Toujours en 2012, Ilse Uyttersprot cède son écharpe maïorale à Christoph D’Haese (N-VA) et devient échevine des Sports, de la Culture et de la Jeunesse. Malgré une carrière politique devenue plus compliquée, Ilse Uyttersprot était restée proche des Alostois. Elle était par ailleurs mère de deux enfants.