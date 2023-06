Plus de 100 suspects devant le tribunal correctionnel de Bruxelles après une opération antidrogue

À lire aussi

Depuis l’Amérique du Sud

Celles-ci avaient été complétées avec d’autres informations, cette fois tirées d’une autre plateforme de messagerie encryptée très prisée des trafiquants, Sky ECC, que la police judiciaire fédérale (PJF) belge avait réussi à infiltrer début 2021.

Le 26 octobre 2021, la PJF de Bruxelles a pu, grâce aux informations récupérées sur le réseau et après des mois d’enquête, démanteler une vaste organisation criminelle soupçonnée d’être active dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe.

Selon la police, l’organisation assurait la réception de la marchandise, son extraction et son reconditionnement dans des laboratoires belges. La cocaïne entrait sur le territoire par conteneurs ou jets privés, avant d’être envoyée vers d’autres pays européens comme l’Italie, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Portugal.

À lire aussi

À l’occasion d’une vaste opération, la police avait perquisitionné 114 domiciles et découvert six laboratoires. Elle avait également mis la main sur plusieurs bidons de produits chimiques, des tonnes d’autres produits et des matériaux imprégnés de cocaïne, une dizaine d’armes à feu, 57 véhicules, 300 mètres cubes de tabac et un million d’euros en cash. Du matériel technologique de pointe avait également été saisi.

Beaucoup d’Albanais

Au sein de l’organisation criminelle transitaient des sommes significatives, et l’enquête a pu mettre au jour une structure de blanchiment d’argent internationale menant tout droit à des paradis fiscaux. Parmi les 128 suspects, désormais renvoyés en correctionnelle, une grande partie est de nationalité albanaise et plusieurs d’entre eux sont de nationalité colombienne. Par ailleurs, 50 des 128 suspects sont toujours en détention préventive. (Belga)