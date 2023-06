Que dit la future loi pour manifester sans casser ?

Manifester, mais sans casser. C’est ainsi que l’on peut résumer les objectifs du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) qui, dans son projet de loi visant à rendre la justice “plus humaine, plus rapide et plus ferme”, veut s’attaquer aux violences qui émaillent les manifestations. Comment ? En interdisant l’accès à ces rassemblements aux fauteurs de troubles connus de la justice pour s’être fait remarquer durant ce que le ministre nomme un “rassemblement revendicatif”.