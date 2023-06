Les attentats de Bruxelles ont semé la mort bien après les faits

Au deuxième jour des plaidoiries des parties civiles, le décès de trois victimes a été plus particulièrement évoqué. Leur point commun : toutes trois sont décédées bien après le 22 mars 2016 et les attentats de Bruxelles. Pour les avocats, il faut considérer Shanti De Corte, Mathieu Fischer et Xavier Legrand comme des victimes d’un assassinat commis dans un contexte terroriste. Et non plus comme une tentative d’assassinat…