"Il me trompait et me battait souvent", les ex-compagnes de l'accusé témoignent au procès en assises pour le meurtre d'Ilse Uyttersprot

"Jurgen m'a toujours trompé. Je ne sais pas avec combien de femmes. La violence ? Frapper, donner des coups de pied, me pousser dans les escaliers, me tirer les cheveux. Sans raison, de nulle part, ou par jalousie. Parce qu’il pensait que je le trompais pendant qu’il me trompait", a déclaré le témoin.

M. Demesmaeker a affirmé que leur enfant n'était pas désiré, ce que la femme a nié. "Il ment. Notre fils était désiré. Il n'est pas un père pour mon fils. Lorsqu'il a eu 17 ans, Demesmaeker a voulu reprendre contact avec lui, mais mon fils l'a vite compris."

L'accusé a été avec le témoin suivant de 2004 à 2013. "C'était une relation assez toxique. Avec de bonnes périodes, de mauvaises périodes et de très mauvaises périodes. Avec de l'attirance et de la répulsion, des crises de colère pour rien. J'avais peur de lui. Toujours oui (...) j'ai fini par vouloir mettre fin à la relation. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Très rapidement, il est devenu plus agressif. Il m'étranglait plus qu'il ne me frappait", a raconté la femme.

"À un moment donné, j'ai dû fuir rapidement de ma maison avec mes deux enfants. Je me suis rendue à la police d'Alost, mais on m'a laissée en plan. Je suis alors allée voir le juge d'instruction et j'ai pu faire une déclaration complète. L'affaire a finalement été portée devant le tribunal et il a été condamné à une interdiction de m'approcher pendant six ans."