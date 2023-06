Et, quel intérêt de mentir, si, comme Salah Abdeslam, on a déjà été condamné à la perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à 20 ans de prison pour la fusillade de la rue du Dries, sept jours avant les attentats de Bruxelles ?

C’est la position qu’adopte Salah Abdeslam lors du procès des attentats. Il laisse ainsi entendre que, déjà lourdement condamné, il n’aurait “rien à perdre”. Ces positions n’ont pas convaincu le parquet fédéral qui, a requis la condamnation de Salah Abdeslam pour participation aux activités d’un groupe terroriste et pour assassinats dans un cadre terroriste.

Ce “rien à perdre” ne convainc pas plus les parties civiles qui, à partir de jeudi, en plaidoirie, passent en revue les éléments qui chargent les neuf accusés.

Dans sa plaidoirie, Me Maryse Alié, avocate de Life4Brussels, n’y croit pas. Elle s’est ainsi appuyée sur les dires de Mohamed Abrini. Après Paris, a ainsi dit “l’homme au chapeau”, Abdeslam et lui-même avaient le choix : soit partir avec des faux papiers, soit rester jusqu’au bout.

Or, a relevé l’avocate, Salah Abdeslam avait accès aux fabricants de faux papiers. Sous-entendu, il aurait pu quitter la Belgique. Et de souligner que rien, dans le dossier, ne démontre qu’il y a eu un quelconque projet de départ vers la Syrie.

Salah Abdeslam et Sofien Ayari avaient réussi à s’enfuir lorsque, le 15 mars 2016, la police fédérale avait perquisitionné la planque de la rue du Dries à Forest où ils étaient cachés avec Mohamed Belkaïd. Ce dernier avait été tué par les Unités spéciales. Trois jours plus tard, Abdeslam et Ayari seront arrêtés à Molenbeek.

Pour Me Alié, qui cite les propos d’Osama Krayem, Mohamed Belkaïd voulait mourir en Europe face à l’ennemi. C’est lui qui était responsable de cette planque de la rue du Dries. “Il ne les séquestrait pas”, ajoute l’avocate en parlant d’Abdeslam et d’Ayari.

”Se gaver de propos radicaux”

Et de relever que dans cette planque, les trois hommes “vivaient comme des militaires radicalisés” qui se “gavent de propos radicaux”. Selon Abrini, la cellule projetait de frapper l’Euro de football qui devait se tenir en juin. Elle aurait avancé ses projets en raison de l’arrestation d’Abdeslam, qui aurait pu parler et en raison de la publication, dans la presse le 17 mars 2016, des photos des frères El Bakraoui.

Pour Me Alié, cette thèse ne tient pas la route. Et l’avocate d’avancer comme preuve le fait que, avant même le 15 mars 2016, une importante quantité de TATP était déjà prête alors que cet explosif est fort instable.

L’avocate vit aussi une preuve de la détermination de Salah Abdeslam dans la lettre qu’il a écrite à sa mère et dans laquelle il lui disait qu’elle doit être fière d’avoir des fils qui meurent en martyr. La conclusion, c’est Me Marguerite le Hodey qui la tire : “Si Abdeslam et Ayari n’ont pas pu mourir en martyr, c’est uniquement parce qu’ils ont été arrêtés et incarcérés avant que ce ne soit possible”.