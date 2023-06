Procès des attentats de Bruxelles: Mohamed Abrini n'a pas dit toute la vérité, selon Me Mindana

L'avocat a lancé un appel à celui qui a renoncé à se faire exploser à l'aéroport de Zaventem : "si vraiment vous avez changé montrez-le, il est encore temps", a-t-il dit. "Où sont passées les armes ? Vous savez, vous et Bilal El Makhoukhi, où elles sont cachées. Saisissez cette chance sur le chemin de l'humanité". Pour terminer, Me Mindana a demandé aux jurés de répondre "oui" à toutes les questions de culpabilité concernant Abrini, à savoir la participation aux activités d'un groupe terroriste ainsi que les assassinats et les tentatives d'assassinat commis dans un contexte terroriste.