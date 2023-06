"Chaque drame nous rappelle l’urgence d’agir": voici ce que la prochaine loi belge sur les féminicides va changer

La future législation dotera la Belgique d’un ensemble de dispositifs de prévention, d’analyse, de suivi des féminicides et des homicides fondés sur le genre et de protection des victimes de violence de genre.

Le texte de loi définit officiellement la notion de féminicide – ce qui devra permettre de mieux étudier et appréhender la problématique – avec quatre catégories différentes : le féminicide intime (par exemple, par le partenaire) ; le féminicide non intime (par exemple, une travailleuse du sexe tuée par un client) ; le féminicide indirect (par exemple, la mort après un avortement forcé ou après une mutilation génitale féminine) ; l’homicide fondé sur le genre (par exemple, un homme transgenre qui meurt dans le contexte de la violence du partenaire).

La loi féminicide doit également permettre la collecte de données statistiques ainsi que la création d’un comité scientifique d’analyse des féminicides et des homicides fondés sur le genre. Ces collectes et analyses d’informations doivent permettre, dit la Secrétaire d’État, d’identifier les manquements et de formuler des recommandations au gouvernement dans un but de prévention.

Il est également question d’améliorer les formations existantes pour les policiers et les magistrats pour qu’ils accordent une attention particulière aux féminicides et au cycle de violence qui les précède. Les magistrats déjà formés sur les violences de genre auront la possibilité de suivre un module spécifique sur cette nouvelle loi.

”La forme la plus extrême de violence de genre”

Depuis le début de l’année 2023, le blog Stop Féminicide a recensé, sur la base d’articles de presse, 15 féminicides en Belgique, relève la Secrétaire d’État. Elle précise que la loi est le fruit d’un travail mené en étroite collaboration avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), ainsi que les acteurs de terrain.

”Il s’agit d’un tournant historique dans la lutte contre les violences de genre en Belgique, a commenté Marie-Colline Leroy, mercredi. Chaque drame nous rappelle l’urgence d’agir. Le féminicide est la forme la plus extrême de violence de genre. Ce nouveau cadre légal renforce la capacité à détecter les risques, d’apporter un meilleur suivi et une meilleure réponse aux féminicides et homicides de genre ainsi qu’une meilleure protection aux victimes de violence. L’aboutissement du projet de loi témoigne de la détermination affichée dès le début de la législature par le gouvernement de faire de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité, relayant ainsi la mobilisation forte de la société civile.”

Et Vincent Van Quickenborne d’ajouter : “Dans notre pays, on estime qu’une femme sur cinq subira un jour ou l’autre des violences de la part de son (ex-) partenaire. Ces chiffres sont effrayants. Ce type de violence reste souvent caché derrière des façades, ce qui le rend moins visible. C’est précisément la raison pour laquelle il s’agit d’une priorité pour le gouvernement.”