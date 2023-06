Fatlinda, tuée pour avoir voulu quitter son conjoint violent et criblé de dettes

Le mari semble sous le choc. Il évoque l’hypothèse d’un suicide par ingestion de médicaments. Lors de la tentative de réanimation, les secouristes retrouvent effectivement des comprimés calés dans la gorge de la victime. Le scénario est donc plausible, mais rien n’est confirmé avant qu’un examen médical plus poussé ne soit effectué.

Une autopsie est réalisée peu après les faits. L’analyse toxicologique est formelle et ne révèle aucune trace d’intoxication médicamenteuse. Le médecin établit que la cause de la mort est liée à une asphyxie. Des lésions constatées sur le corps de Fatlinda ainsi que des signes de lutte laissent penser qu’il y a eu intervention d’un tiers.

L’hypothèse du suicide sera très vite abandonnée pour celle d’une mort violente sans doute liée à des coups. Des analyses ADN sont réalisées, permettant d’identifier un suspect : Shqiprim A.

Les enquêteurs n’ont pas l’occasion de l’interroger. Le jeune homme a disparu. Deux mois après les faits, il est intercepté en Croatie, alors qu’il tente de traverser une frontière sans pièce d’identité. Durant sa cavale, les enquêteurs en ont appris davantage sur l’individu. Et sur les raisons qui l’auraient poussé à commettre ce féminicide.

Une dispute, des coups

Fatlinda – surnommée “Linda” par ses proches – et son mari vivaient une vie relativement tranquille. Elle travaillait durement en vue de faire quelques économies.

Son compagnon, lui, était impliqué dans de nébuleux trafics de stupéfiants qui rapportent peu et, surtout, qui lui coûtent beaucoup. Criblé de dettes, il n’hésite d’ailleurs pas à se servir dans les économies de sa compagne pour se défaire de ses créditeurs. Une situation qui ne plaît pas à Fatlinda. Elle le fait savoir à son mari, avouant sa volonté de mettre fin à leur relation, ce qui provoque de violentes disputes. Des coups sont donnés. Elle en mourra.

Interpellé, Shqiprim A. est accusé de meurtre et sera jugé devant la cour d’assises de Liège. Mercredi 7 juin, un jury d’assises a été constitué. Il est composé de quatre femmes et de huit hommes. Les débats au fond débuteront ce lundi à 9 heures par la lecture de l’acte d’accusation.

Shqiprim A. sera défendu par Me Séverine Solfrini et Me Pascal Rodeyns. Le substitut Fabienne Bernard siégera au poste du ministère public. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Claude Englebert, Me Laura Nicolini et Me Bruno Mulkay.