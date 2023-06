Une adolescente violée au cours d’une fugue : "C’était un oiseau pour le chat. Elle a été croquée par deux gros matous"

La victime a 15 ans et demi. Malee* est en fugue. Elle a faussé compagnie aux soignants de l’institution psychiatrique où elle est hospitalisée pour troubles de la personnalité. Adoptée, Malee est une adolescente très fragile qui présente un trouble de l’attachement. Elle a été témoin de faits extrêmement violents dans sa famille d’origine, en Thaïlande. En arrivant en Belgique, elle s’est montrée assez vite rétive à l’autorité et à toute forme d’affection de ses parents adoptifs.

Juste 20 euros en poche

Au premier jour de décembre 2018, elle s’enfuit de l'hôpital psychiatrique avec une copine - encore plus jeune qu’elle...- pour rejoindre Bruxelles, en train. C’est l’hiver, il fait froid, les deux ados n’ont rien à manger et juste 20 euros en poche. Elles errent dans les alentours de la gare du Nord. “Ces deux gamines qui arrivent dans ce quartier-là, ce sont des oiseaux pour le chat”, décrit l’avocat de Malee. Le sinistre scénario, hélàs classique quand des adolescentes vulnérables sont en fugue, se met en place. “Elle est tombée sur deux gros matous qui ne recherchaient que des relations sexuelles”, appuie le procureur du Roi. Elle a été croquée.

Les deux prévenus ne se connaissent pas. Arkan* (57 ans), ouvrier en démolition, est marié et père de quatre jeunes adultes. Aydin (36 ans), chauffeur de poids lourds, également marié, est papa de deux enfants. Le premier est poursuivi pour un viol sur une mineure de moins de 16 ans ; le second, pour deux viols commis sur la même victime.

Elles repartent vers l'inconnu

On voit qu’ils n’en mènent pas large devant leurs juges. “Oui, je reconnais les faits”, lâche très vite Arkan. “J’ai fait une connerie et j’avoue. Mais le premier, pas le second”, embraie Aydin.

Le samedi 1er décembre 2018, Arkan tombe sur Malee et son amie dans la rue d’Aerschot. Deux adolescentes aux traits encore enfantins. Au premier regard, on voit bien qu’elles ne sont pas majeures. Elles cherchent à se loger. Le prévenu les conduit dans un appartement dont il est propriétaire où elles resteront pour la nuit, seules. Arkan rentrera chez lui, à Vilvorde. Mais avant cela, il passera la soirée avec les ados. Il leur achète des sandwiches. Il y a aussi de la vodka. Quand il prend Malee par les hanches, elle lui dit: “Non, s’il te plaît”. Mais il l’emmène tout de même dans la salle de bains. Il la viole.

Le lendemain matin, les deux filles quittent le rez-de-chaussée et repartent vers l’inconnu.

Des cigarettes et des pizzas

C'est dimanche. Dans l’après-midi, deux gars leur proposent de faire des tours en voiture. Elles acceptent et montent à bord. Ils se rendent ensuite dans l'appartement d'un des types, où un troisième larron les rejoint. Aydin a rappliqué quand ses copains l’ont appelé pour dire qu’ils avaient rencontré deux filles. Il a bu deux plates de Smirnoff, sans être ivre. Au cours de la soirée, il a vu que Malee était “un peu dérangée”, mais elle voulait faire l’amour avec lui, selon le prévenu. “Elle était vraiment consentante, M. le juge”.

Alors il est parti avec elle dans un hôtel, rue Rogier. Il a réglé la chambre : 70 euros. La copine a attendu dans la voiture qu’il ressorte. Elles ont dormi à l’hôtel. Aydin avait laissé son numéro : elles l’ont rappelé le lendemain. Il leur a apporté des cigarettes, leur a payé des pizzas. Le soir, il les a ramenées à l’appartement, où Malee affirme qu’il y a eu une deuxième relation avec le prévenu, ce que ce dernier conteste.

Trois jours de triste bourlingue

Après trois jours, la triste bourlingue s’est enfin achevée. Le mardi, une dame s'est inquiétée de voir traîner ces deux très jeunes filles dans des rues mal famées. Elle les a accompagnées au commissariat.

Pour le procureur du Roi, les faits sont établis, avec la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime. “Il n’y a pas de doute. Ils savaient pertinemment qu’elles étaient mineures et avaient de lourds problèmes psychologiques et psychiatriques”. Le consentement était vicié à la base : on est clairement dans le cadre d’un viol, poursuit le parquet. “Quand on a un peu de cœur et de moralité, si on veut protéger des adolescentes en détresse, on appelle les parents, l’institution ou la police”.

Le parquet accable en particulier Arkan qui est resté en contact avec Malee, jusqu’à se rendre plusieurs mois après les faits jusqu’à l’institution psychiatrique où elle était retournée – sans réussir à la rencontrer. L’ado avait planifié une nouvelle fugue et cherchait des points de chute. Le procureur pointe "l'énorme écart d'âge" (40 ans) entre le prévenu et la victime ainsi que l’état mental, particulièrement fragile, de cette dernière. “Peu importe que la jeune fille lui ait téléphoné : il aurait dû couper court. C’est inacceptable de sa part”.

Pour le premier prévenu, le parquet réclame 5 ans de prison, avec un sursis probatoire pour la moitié de la peine; pour Aydin, 50 mois, avec le même dispositif. Le parquet émet des doutes sur la réelle reconnaissance de responsabilité de ce dernier dans les viols. À sa femme, il a expliqué avoir été accusé “par deux petites salopes”.

*Prénom d'emprunt.