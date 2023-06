"Il me trompait et me battait souvent", les ex-compagnes de l'accusé témoignent au procès en assises pour le meurtre d'Ilse Uyttersprot

L'ex-femme de Jurgen Demesmaeker, accusé du meurtre d'Ilse Uyttersprot, a livré un témoignage cinglant devant la cour d'assises jeudi après-midi. "Il me trompait et me battait beaucoup. Il n'est pas un père pour mon fils. Je ne veux plus qu’on me le rappelle".