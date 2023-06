Procès des attentats de Bruxelles: pour la partie civile, Ali El Haddad Asufi connaissait les intentions de la cellule

L'accusé reconnaîtra avoir "quelques soupçons mais rien de concret" quand il conduit à l'aéroport en juin 2015 son ami, qui tente de se rendre en Syrie, a poursuivi la pénaliste. "Pendant neuf mois, il doute? Dans ce cas, on met de la distance avec une telle personne, sauf si on adhère au projet."

Outre "l'amitié indéfectible" des deux hommes, la partie civile a présenté les éléments qui constituent, selon elle, les preuves de la culpabilité de l'accusé. Décrit comme le "chauffeur attitré" du kamikaze de Zaventem, terré dans la clandestinité, Ali El Haddad Asufi a aidé son comparse à chercher des planques pour la cellule, des armes, a ravitaillé ses membres en nourriture et fourni des informations quant aux vols - américains, russes et israéliens - prévus à Zaventem le matin des attentats, a énuméré Me Marion de Nanteuil.

Pour la partie civile, Ali El Haddad Asufi a en effet bel et bien servi d'intermédiaire pour permettre à Ibrahim El Bakraoui de louer à Smail Farisi, autre accusé au procès, l'appartement situé avenue des Casernes à Etterbeek, même si l'intéressé prétend le contraire. Par ailleurs, contrairement à ses co-accusés Salah Abdeslam et Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi connaissait la planque de la rue Max Roos, où ont été conçus les explosifs. D'après l'enquête de téléphonie et les analyses ADN, il s'y est rendu au moins une fois. "Ce n'est pas n'importe quel appartement: il s'agit du laboratoire où les bombes ont été fabriquées, c'est de là que (les kamikazes de l'aéroport) sont partis le jour J", a rappelé Me Sébastien Delhez, l'avocat de l'association de victimes Life4Brussels. "Vous pensez sérieusement qu'ils vont ouvrir la porte à n'importe qui?", s'est-il interrogé.

Il est en outre "indubitable", pour les parties civiles, qu'Ali El Haddad Asufi s'est rendu à la planque de la rue Max Roos entre le 16 et le 21 mars 2016, soit après la parution des photos des frères El Bakraoui dans la presse, qui les présentait comme suspects de terrorisme, et alors que la préparation des explosifs battait son plein. Preuve de son passage selon les parties civiles: un gobelet, sur lequel son ADN a été retrouvé par les enquêteurs juste après les attentats, le 22 mars. "Or, (l'accusé Mohamed) Abrini (qui vivait dans l'appartement de la rue Max Roos, NDLR) l'a dit lui-même: ils sortaient régulièrement les poubelles. Donc ce gobelet, cela ne fait pas des mois qu'il est là! Tout au plus quelques jours", a insisté Me Delhez.

Même après les attentats, Ali El Haddad Asufi continue à s'associer en toute connaissance de cause à ce projet terroriste, a poursuivi le pénaliste. L'homme a tenté de dissimuler aux enquêteurs une clé USB contenant, entre autres, le testament d'Ibrahim El Bakroui en y apposant un autocollant de la Computer Crime Unit pour laisser croire que le périphérique de stockage avait déjà été examiné par la police, a souligné l'avocat. "Il a vu l'effervescence dans l'appartement schaerbeekois, il ne peut ignorer l'odeur dégagée par les produits chimiques et il ne dit rien. Quand vous savez ce que contient cette clé USB, vous vous présentez aux autorités et vous remettez ce matériel. Mais M. El Haddad la dissimule. Par amitié, par loyauté, même après 36 morts et des centaines de blessés, il voulait respecter la dernière volonté d'Ibrahim El Bakraoui", a soutenu Me Delhez.

L'avocat est également revenu sur des messages vocaux échangés le matin des attentats entre l'accusé Ali El Haddad Asufi et un ancien collègue de l'aéroport, dans lesquels les deux hommes plaisantent au sujet de Salah Abdeslam notamment. Lors de leur diffusion dans la salle d'audience en mai dernier, ces messages avaient déclenché l'hilarité de la salle, la défense de l'accusé y voyant même un élément de nature à disculper son client. "Cela peut prêter à sourire quand on ne pense pas à tous les éléments que je viens de présenter. Mais quand on pense qu'il est capable d'en plaisanter, d'en rire... C'est glaçant", a estimé Me Delhez.

Ali El Haddad Asufi a agi sciemment et apporté une aide essentielle à la commission des attentats, même s'il ne devait pas en connaître tous les détails ; c'est pourquoi il doit être reconnu coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, ainsi que d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, a conclu l'avocat de Life4Brussels.

"L'ampleur de votre tâche est immense", a toutefois reconnu sa consœur, Me Marion de Nanteuil, en s'adressant aux jurés, alors que le dossier des attentats de Bruxelles contient plus de 40.000 pièces. "Vous avez des éléments un peu disparates: ici des traces d'ADN et un récépissé qui traine sous un pare-brise, là des conversations téléphoniques. C'est à vous de reconstituer le puzzle", a-t-elle lancé au jury, en illustrant son propos par une image du célèbre tableau de La Joconde auquel il manquait de pièces. "Mais on reconnait tout de même de quoi il s'agit. Dans ce cas-ci, vous avez suffisamment de pièces pour reconnaître l'image de sa culpabilité et en faire un tout cohérent", a-t-elle avancé.

"Le visage de Mona Lisa, c'est la participation active de M. El Haddad dans le projet des attentats. Le sourire mystérieux, narquois de la Joconde n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui qui a flotté sur les lèvres de M. El Haddad durant toute la durée du procès", a-t-elle raillé.

En juin 2022, Ali El Haddad Asufi a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté au deux tiers de la peine, dans le cadre des attentats de Paris. S'il venait à être acquitté, cela pourrait signifier une remise en liberté. De son côté, le parquet fédéral a requis la culpabilité du Belgo-Marocain pour participation aux activités d'un groupe terroriste, ainsi qu'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste.