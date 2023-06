Au procès des attentats de Bruxelles, des accusés sermonnés: "Elle représentait ce qu’ils détestent : une femme croyante et moderne, sans voile"

À l’issue de celles-ci, le procès entrera dans sa dernière ligne droite. Ce sera mardi avec le début des plaidoiries de la défense. Mes Delphine Paci et Michel Bouchat seront les premiers à prendre la parole pour Salah Abdeslam.

Me Olivia Venet n’a pas été la seule à s’adresser aux accusés. “Le plus grand perdant de ces attaques, ce sont les pertes de nos droits et libertés, qui ont été mis sous pression sous couvert sécuritaire”, a-t-elle mis en exergue.

En mars, a-t-elle rappelé, les victimes ont détaillé leurs douleurs. “Face à ceux-ci, les accusés ont eu l’air déconnectés, de ne pas être concernés”, a relevé l’avocate. Elle a dit compatir, comme certaines des victimes, à la situation carcérale des détenus. Mais, a-t-elle tenu à relever, “il y a des victimes qui culpabilisent de ne pas s’en sortir, de ne pas en avoir fait plus pour les autres victimes”.

Et l’avocate d’alors se tourner vers le box des accusés : “Et puis je regarde dans le box. Elle est où votre culpabilité ? Elle est où votre compassion ?”

Pas de prise de responsabilités

Me Barbara Huylebroek, qui défend neuf policiers qui sont intervenus à Zaventem, s’en est aussi pris aux accusés : “Je vous ai vu papoter et rigoler. Vous avez agi comme si le procès ne vous intéressait pas. Personne n’a pris ses responsabilités. Personne ne s’est remis en question”.

Elle a également comparé cette attitude avec celle de policiers qui, encore aujourd’hui “éprouvent un sentiment de culpabilité, car ils n’ont pas pu aider tout le monde, car ils n’avaient pas les bonnes informations, pas le bon équipement”.

Me Pierre Monville, avocat de la STIB, a aussi fustigé l’absence de remise en question des accusés par rapport à ce qu’ils ont commis. “À les écouter, c’est la faute des autres. Si c’était à refaire, ils le referaient. Il n’y a chez eux aucune remise en question”. Et l’avocat de relever la “lâcheté, marque de fabrique des accusés”, qui ont visé une station de métro, cible classique des djihadistes.

Me Hamid El Abouti a été le plus direct. Il a fixé les accusés, après avoir rapporté le parcours de Loubna Lafquiri, une professeur de gymnastique de confession musulmane qui enseignait à Schaerbeek. Loubna Lafquiri, mère de trois enfants, est morte dans le métro à Maelbeek qu’elle avait pris après avoir déposé ses enfants à l’école.

”Elle représentait ce qu’ils détestent : une femme croyante et moderne, sans voile”, a-t-il souligné, avant de s’adresser directement aux accusés, espérant que ses paroles “resteraient gravées dans leur tête jusqu’au dernier jour de leur misérable vie”.

”Messieurs les accusés, vous avez lâchement assassiné une sœur et vous serez punis pour ça, ici et dans l’au-delà, au nom d’Allah”, a lancé aux accusés Me Hamid El Abouti. Aucun des accusés n’a tourné la tête vers l’avocat. Ils n’ont pas bronché, fixant droit devant eux, sans ciller.