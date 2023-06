Des policiers et magistrats belges ont retrouvé un logiciel espion dans leur téléphone

Les résultats des analyses suggèrent la présence d’un logiciel d’espionnage sur certains téléphones, dont celui du juge d’instruction Michel Claise.

L’étendue exacte de l’espionnage subi par la police et la justice belges reste indéterminée. Certains appareils pourraient avoir été compromis sans être détectés lors des analyses. Les logiciels malveillants de ce type sont particulièrement difficiles à détecter, car ils ne laissent aucune trace permanente sur les téléphones ciblés. De plus, ils peuvent être réinstallés discrètement après un redémarrage, une réinitialisation ou un changement d’appareil.

Bien que le logiciel précis et son utilisateur ne puissent être identifiés avec certitude, Pegasus de NSO Group, une société israélienne, est le logiciel d’espionnage le plus connu, rappellent nos confrères. Néanmoins, d’autres logiciels malveillants, tels que ceux développés par QuaDream Ltd, ont également été utilisés pour espionner des journalistes et des personnalités politiques dans plusieurs pays.

Un lien possible avec le Qatargate

Il est envisagé avec prudence par certains interlocuteurs rencontrés par la RTBF que ces actes d’espionnage pourraient être liés au scandale de corruption qui a fait trembler le Parlement européen. Cependant, des indices suggèrent que certaines infections pourraient remonter avant l’éclatement de l’affaire du Qatargate, remettant en question une focalisation exclusive sur ce dossier de corruption.

Les objectifs de ces logiciels malveillants sont divers, mais les plus courants sont la récupération illégale d’informations liées à des enquêtes et à des procédures en cours ou encore l’utilisation de messages, d’images ou d’autres éléments volés pour exercer une pression sur des individus occupant des postes clés.

C’est pourquoi, afin de renforcer la sécurité, des mesures préventives ont été prises à différents niveaux. Des téléphones sécurisés sont utilisés pour les communications sensibles, une vigilance accrue est recommandée lors des conversations téléphoniques et l’usage des téléphones et autres appareils connectés est de plus en plus restreint lors des réunions importantes.