"Depuis la création de l'Exécutif des musulmans en 1998, rien ne va dans cet organe catastrophique"

Dans l’actualité, il y a l’intense débat sur la loi anticasseurs. On vous reproche de vous en prendre au droit de manifester, au droit de grève, d’agir de façon antilibérale…

Ceux qui parlent d’antilibéralisme n’ont vraisemblablement pas compris que le droit de manifester et le droit de grève sont, au contraire, protégés par le texte de loi que je défends. Ce sont les casseurs que nous visons, pas les manifestants. S’en prendre violemment à des policiers, à des journalistes, saccager et brûler du mobilier urbain, ça n’est pas une manifestation. Ceux qui font ça n’ont aucun intérêt et ne défendent aucune cause. Ce sont des casseurs, ils veulent casser. Hors de question que nous les laissions agir.

L’opposition est fermement opposée à votre texte. Tout comme les syndicats et les associations de défense des droits humains qui restent très en colère et maintiennent qu’il s’agit d’un texte dangereux. Vous leur dites quoi ?

Je ne dis pas que l’opposition défend les casseurs, mais qu'elle défend le droit absolu de manifester. Or, il n’y a pas de droit absolu, des limitations mêmes minimes peuvent être imposées. Par exemple pour des raisons de sécurité. C’est ce que nous faisons ici. Et pour cela, nous nous calquons sur ce qu’en dit la Cour européenne des droits de l’Homme dans son article 11. Donc, non, ça n’est pas antilibéral. Par ailleurs, je l’ai dit et je l’ai répété, il n’y a aucune volonté de s’en prendre aux grévistes et aux manifestants, on s’en prend aux casseurs. Certains disent que les syndicats et les organisations qui restent opposés tiennent des propos mensongers dans ce débat. Je ne pense pas qu’ils mentent, je crois surtout qu’il y a de l’incompréhension, des craintes et que l’actualité (Delhaize et le procès en cours d’activistes de Greenpeace) n’aide pas à mener des débats apaisés. J’espère aboutir avant la fin de l’été.

Tout autre chose à présent. Cela fait longtemps que vous estimez que l’exécutif des musulmans doit laisser la place à un organe plus représentatif des musulmans de Belgique. Vous avez annoncé qu’un Conseil des musulmans devait y travailler. L’Exécutif des musulmans n’est pas très content…

L’Exécutif des musulmans existe depuis 1998, et depuis 1998, rien ne va dans cet organe catastrophique. Entre l’amateurisme, l’ingérence des pays étrangers et les guerres ethniques internes, rien ne va. Même l’organisation d’élections pour nommer de véritables représentants pour les communautés musulmanes du pays, ça n’a rien donné. Alors j’ai lancé un appel, j’ai demandé aux musulmans de Belgique, ceux nés ici et concernés par ce qui se passe dans notre société, de faire des propositions pour une alternative, pour créer autre chose. J’étais prêt à recevoir les projets de tout le monde, même des membres de l’Exécutif des musulmans, ils n’ont rien proposé. J’ai reçu une proposition solide et concrète de la part de quatre personnes, deux francophones et deux néerlandophones. Les quatre profils ont été soumis à un screening de la Sûreté de l’État, et cela s’est bien passé. À la tête de ce groupe, il y a une femme. Et ce qu’ils veulent mettre en place est moderne, en dehors de toute guerre ethnique, en dehors de toute ingérence des pays étrangers. Il y a tous les éléments de base pour mettre en place quelque chose de bien meilleur que ce qu’a fait l’Exécutif des musulmans depuis des années. Ils ont le soutien des fédérations des mosquées flamandes et bruxelloises.

Quelle est la mission de ce Conseil des musulmans ?

Les membres de ce Conseil ont deux ans pour faire le tour du pays et rencontrer les membres des organisations musulmanes, les mosquées, les aumôniers musulmans, les professeurs de religion islamique pour voir ce qui se fait sur le terrain, entendre les demandes de chacun, dans les deux ans, organiser des élections en vue de mettre en place des vrais représentants de l’Islam en Belgique.

Bientôt un nouveau réseau de communication sécurisée pour les politiques et le monde judiciaire

Plusieurs policiers et magistrats belges ont été avertis de la présence d’un logiciel espion sur leur téléphone, révélait jeudi la RTBF. Une information confirmée par Vincent Van Quickenborne. Qui annonce un investissement de 30 millions d’euros dans un nouveau réseau de communication sécurisé à destination des politiques et des magistrats. Le réseau devrait être actif avant la fin de cette année. “Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que la menace est importante et nous agissons face à des pratiques inacceptables”, dit le ministre.