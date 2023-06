Mon enfant fait l’objet d’une menace d’exclusion de son école : quels sont mes droits ?

Quelles sont les différences entre les réseaux scolaires ?

Chaque lundi, avec "Droit de savoir", La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles répondent à une question juridique. Ce lundi, Me Joëlle Sautois explique comment s'y retrouver entre l'enseignement libre, officiel ou autre et permettre aux élèves, étudiants et parents dans l’exercice de leur liberté de s’orienter vers l’enseignement correspondant à leurs conviction religieuses, idéologiques, philosophiques et pédagogiques.