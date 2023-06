"Chaque matin, je m’attends à ce que la police débarque chez moi ! Je ne sais plus être serein"

“Je fais le choix de dénoncer ce qui m’arrive de manière à ce que les criminels sachent qu’ils ne peuvent plus utiliser mon identité à leur guise et que les policiers puissent accéder à cette information en open source, histoire d’éviter une cinquième arrestation”, lâche Sulayman Amrani.

De mai 2022 à ce jour, il a déjà été interpellé à quatre reprises, pour des dossiers différents, du Nord au Sud du pays.

Tout commence par une visite dans un grand centre hospitalier d’Anderlecht, le 27 avril 2021. “Je n’ai plus trouvé ma carte d’identité depuis lors. J’ai signalé sa perte très rapidement”, assure-t-il.

Mais voilà qu’en février 2022, il reçoit un courrier de la compagnie des eaux de Grivegnée pour une facture concernant un compteur ouvert à son nom. Le jeune homme contacte alors le fournisseur d’eau, explique avoir été victime d’un vol d’identité et plainte est ouverte en interne. L’affaire en reste là.

Sauf qu’en mai 2022, alors qu’il s’apprête à embarquer dans un avion à Zaventem avec sa femme, leur fils et des amis, pour des vacances à Istanbul, la police l’arrête à l’aéroport et l’embarque direction le commissariat de la zone Midi pour une affaire de stupéfiants. “Je suis resté des heures en cellule. C’était horrible ! Je n’ai été libéré que le lendemain. Deux mois plus tard, j’ai subi une nouvelle audition, à la demande cette fois de la section grand banditisme de la PJF de Bruxelles. On m’accusait cette fois d’avoir loué des voitures dans le cadre d’un trafic d’une organisation criminelle. Le 27 septembre dernier, c’est chez moi qu’on est venu perquisitionner. Les policiers ont débarqué à 10 pour une instruction liée à l’opération Sky, dans un volet anversois. J’ai à nouveau été privé de liberté”, s’exclame Sulayman Amrani.

Le jeune homme et son avocat ont beau expliquer aux policiers qu’ils font erreur, rien n’y fait, il faut chaque fois plusieurs heures avant de le remettre en liberté. “J’ai été arrêté à quatre reprises au total ! Chaque matin, je m’attends à ce qu’on débarque chez moi ! Je ne sais plus être serein. Heureusement pour moi, mon employeur se montre très compréhensif mais je dois chaque fois prendre congé, etc. Cela devient invivable, tant pour moi que pour mes proches”, ajoute Sulayman Amrani, poursuivi également par le bailleur d’un entrepôt loué à son nom. “Il réclame 38.000 euros de loyers non versés, sauf que je n’ai évidemment jamais signé de bail avec lui”.

Mêlé, malgré lui assure-t-il, à quatre instructions judiciaires différentes, Sulayman Amrani voudrait que la justice belge se coordonne et le reconnaisse comme victime d’usurpation d’identité, afin qu’il puisse enfin revivre paisiblement. Son avocat, Me Edouard Huysmans, lance toutes les démarches en ce sens.