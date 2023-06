Procès des attentats de Bruxelles: les avocats de Salah Abdeslam plaident son acquittement pour assassinats terroristes

Procès des attentats de Bruxelles: "Vous serez punis pour ça, ici et dans l'au-delà"

"Messieurs les accusés, vous avez lâchement assassiné une sœur et vous serez punis pour ça, ici et dans l'au-delà, au nom d'Allah", a lancé mercredi aux accusés Me Hamid El Abouti, l'avocat de la famille de Loubna Lafquiri, tuée dans le métro le 22 mars 2016.