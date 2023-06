Le juge d’instruction Michel Claise se déporte de l’affaire du Qatargate: quelles conséquences pour les suites de l’enquête?

Plusieurs médias révèlent en fait que depuis 2018, Nicolas Claise (un fils de Michel Claise) et Ugo Lemaire (un fils de Marie Arena) dirigent, ensemble, une entreprise spécialisée dans la vente de CBD, du cannabis débarrassé de son contenu psychotrope. S’ajoute à cela le fait que les deux entrepreneurs (et leurs associés) ont fait appel au même comptable qu’un certain nombre d’ASBL ayant fait surface dans l’enquête. Parmi elles : Fight Impunity, propriété de l’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui n’est autre que le suspect principal dans le dossier du Qatargate.

Confiance abîmée

Ces deux éléments ont été mis au jour par Maxim Töller, l’un des avocats de Marc Tarabella, également impliqué dans cette affaire de corruption présumée. À l’heure actuelle, il n’est pas question de casser la procédure en cours assure l’avocat. “Il y a une autre juge d’instruction qui se charge désormais de l’enquête. Je vais demander l’écartement d’un des policiers qui, j’estime, a potentiellement couvert le possible conflit d’intérêts. Je vais aussi demander des devoirs complémentaires à la nouvelle juge d’instruction pour qu’on creuse enfin toutes les pistes sans exception. Peut-être qu’on ne trouvera rien, mais au moins, on aura cherché partout.”

La nouvelle juge d’instruction Aurélie Dejaiffe va-t-elle devoir recommencer l’enquête à zéro ? Ce n’est pas la demande qui lui sera faite, assure Maxim Töller. “Nous allons analyser chaque élément du dossier, et voir si l’on peut en garantir la fiabilité et la légalité. On va voir si des actes posés pourraient être irrecevables du fait de la possible partialité du juge d’instruction. Nous allons également demander que des perquisitions soient menées partout où il n’y a pas eu perquisition, que des auditions soient menées partout où il n’y a pas eu audition, car cela a des conséquences sur la façon dont mon client, Monsieur Tarabella, va pouvoir se défendre. Très concrètement, si on n’enquête pas sur Madame Arena, comment voulez-vous démontrer que Monsieur Panzeri ment ? Or s’il est pris à mentir sciemment, toute la procédure de repenti peut être révoquée (Panzeri bénéficie du statut de repenti, ce qui signifie qu’il livre une série d’informations cruciales dans le dossier, en échange d’une peine plus clémente, NdlR)”.

Maxim Töller rappelle que ce n’est pas la première fois qu’il s’interroge sur le rôle de Michel Claise. “J’avais déjà déposé une demande de récusation contre ce juge d’instruction, et ça n’est pas rien. S’il s’est retiré, c’est qu’il sait que c’est grave. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait avant de lui-même ? Il pensait sans doute que je ne le saurais jamais ? C’est un scandale”.

Et de conclure : “Je suis extrêmement choqué que Monsieur Claise ai mis en péril cette enquête. Depuis 2018, son fils est associé à celui de Madame Arena. Quand il a vu le dossier en été 2022, quand il a vu le nom de Madame Arena apparaître, il aurait dû refuser le dossier en disant qu’il risquait d’abîmer les choses. Et c’est ce qui s’est passé : il a abîmé la confiance que l’on peut avoir dans ce dossier. C’est scandaleux. Monsieur Tarabella est choqué, terriblement en colère contre la justice et se sent fort trahi par le juge d’instruction”.

Christophe Marchand et Sven Mary, les conseils d’Eva Kaili – elle aussi impliquée dans cette affaire -, ont également réagi. “Cette information soulève des questions énormes et évidentes sur l’impartialité de tous les actes d’enquête qui ont été menés à ce jour et qui ont abouti à la détention provisoire d’Eva Kaili et au ciblage des enquêtes principalement sur elle, alors que les procédures d’enquête concernant Maria Arena n’ont pas été initiées, malgré le fait que l’enquête des autorités l’ait liée à Panzeri. Le juge d’instruction Michel Claise avait l’obligation légale d’informer les organes compétents de la justice des activités conjointes de son fils avec le fils de Maria Arena et de s’abstenir par la suite de traiter la présente affaire, car il existe des motifs évidents justifiant l’exemption. Le procureur fédéral devrait enquêter sur les omissions délibérées dans l’enquête concernant l’implication possible d’autres personnes dans l’affaire en cours. La justice doit préserver son prestige et sa crédibilité.”

Rendre justice et montrer que l’on rend justice

Selon Marc Preumont, professeur de droit à l’ULB et spécialiste de la procédure pénale, le fait que Michel Claise se déporte est une bonne chose pour la sérénité de l’enquête. Mais, selon lui, c’était surtout la seule chose à faire. “L’avocate Nathalie Gallant a dit quelque chose d’intéressant sur les ondes de la RTBF ce mardi. À savoir “Justice must not only be done, but also seems to be done". Cela signifie que la justice ne doit pas seulement être rendue, il faut aussi qu’elle paraisse être rendue. Michel Claise n’avait pas d’autre solution que de se retirer pour justement protéger l’enquête, entame Me Preumont. La question à se poser au regard de ce que l’on sait aujourd’hui est surtout de savoir si jusqu’à présent, Madame Arena a bénéficié d’un traitement de faveur. Elle reste présumée innocente, tout comme Marc Tarabella reste présumé innocent.”

Quid du statut de repenti de Panzeri ? Pourrait-il être remis en cause ? “Le statut de repenti à quelque chose de précaire dans le sens où cela peut toujours être cassé si le repenti ne remplit pas toutes ses obligations, à savoir de livrer toute la vérité, ne pas mentir, etc. Si en revanche il remplit ses obligations, le statut lui reste acquis.”