Tueries du Brabant : "Le parquet fédéral a bloqué de manière scandaleuse le retour de Robert Beijer alors qu'il n'avait rien à se reprocher"

Ce revirement de situation survient alors que le domicile de Robert Beijer à Pattaya en Thaïlande avait été perquisitionné en février dernier au moment où il avait reçu l’ordre de quitter le territoire pour un défaut de titre de séjour. Les grands moyens avaient en effet été déployés lors d’une commission rogatoire qui a vu débarquer sur le sol thaïlandais des enquêteurs belges, la juge d’instruction et un magistrat fédéral.

”Finalement, Robert Beijer ne sera pas entendu par la juge d’instruction”, assure son avocat Pierre Chomé auprès de la DH. “Le problème, c’est qu’il y a eu un effet collatéral lié au fait qu’il n’était pas en ordre de séjour là-bas. La juge d’instruction s’est donc rendue en Thaïlande pour saisir plusieurs documents dans son habitation mais après analyse, rien d’exploitable n’a été trouvé dans le cadre du dossier des tueurs du Brabant. C’était l’objectif de cette perquisition même si j’estime que ce n’était pas nécessaire de le faire avec autant d’enthousiasme.”

À lire aussi

"Le parquet fédéral a bloqué de manière scandaleuse le retour de Robert Beijer"

Suite au problème de délivrance du visa lié au jugement rendu par la cour d’assises en 1995, Robert Beijer a été détenu durant trois semaines dans une prison thaïlandaise dans des conditions précaires avant de pouvoir enfin être extradé vers la Belgique il y a quatre mois, le 18 février dernier. “Les trois semaines désagréables sont le fruit d’une mauvaise volonté du parquet fédéral qui ne voulait pas donner le feu vert pour délivrer un sauf-conduit pour rentrer en Belgique. Le parquet fédéral a donc bloqué de manière scandaleuse le retour de Robert Beijer alors qu'il n'avait rien à se reprocher”, précise Pierre Chomé. “Ce n’est qu’après avoir fait une mise en demeure que la juge d’instruction a donné son feu vert aux affaires étrangères pour procéder à son expulsion. Cette situation est absurde car mon client s’est toujours dit favorable pour collaborer avec la justice dans ce dossier.”

Désormais, Robert Beijer effectue des démarches pour repartir vivre en Thaïlande, où il est installé depuis 25 ans. Tout ça pour ça, est-on tenté d’écrire.

"Il n'était pas possible de laisser une piste comme celle-là inexplorée"

Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, confirme que “les documents saisis en Thaïlande n’ont pas permis d’apporter d’élément neuf dans le dossier des tueurs du Brabant.” “Il n’était pas possible de laisser une piste comme celle-là inexplorée. La Belgique voulait voir si, dans son habitation en Thaïlande, on pouvait déployer des éléments qui permettraient de comprendre certains éléments du dossier mais cela n’a pas été le cas et il ne sera donc pas entendu par la juge d’instruction", détaille-t-il à nos confrères.

À lire aussi

Robert Beijer menait la belle vie en Thaïlande et disposait d’un parc immobilier d’une valeur dépassant les 5 millions d’euros. Il achetait des terrains situés à côté de la résidence royale où il a construit six maisons haut de gamme. Sur Google Street View, l’on peut voir que la route devant le terrain est barrée par un poste de garde. Il s’agit du chemin qui conduit à la résidence royale thaïlandaise.

Le nom de Robert Beijer est revenu régulièrement dans l’affaire des Tueurs du Brabant. Suspecté, il n’a jamais été inculpé et a toujours nié sa participation à ces tueries. En 1995, celui qui fut également gendarme avait été condamné à 14 ans de prison pour le meurtre d’un diamantaire anversois. On attribue aux Tueurs du Brabant une série d’attaques sanglantes menées contre des supermarchés dans les années 80 en Belgique, faits qui ont coûté la vie à 28 personnes.