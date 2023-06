Procès des attentats de Bruxelles: l’omniprésent Ali El Haddad Asufi savait-il dans quel jeu il jouait ?

Mais cela fait-il pour autant d’Ali Haddad El Asufi, qui travaillait à l’époque à l’aéroport, un membre de la cellule terroriste ? Est-il ce logisticien qui a apporté sa pierre – ou plutôt ses pierres – à l’édifice ? Le parquet fédéral en est convaincu. Dans leur réquisitoire, les procureurs ont avancé les éléments qui les convainquent qu’El Haddad Asufi était une “présence active et bienveillante au sein du groupe”, et savait “le jeu dans lequel il jouait”.

Ali El Haddad Asufi a toujours prétendu le contraire, affirmant que, le 22 mars 2016, il avait appris par la télévision qu’Ibrahim El Bakraoui était un des kamikazes. La panique avait succédé au déni avant qu’il ne se rende à l’évidence : c’était bien son copain d’enfance à qui il a trouvé un logement discret qui deviendra une planque de la cellule.

Mercredi, Me Jonathan De Taye et Jean-Christophe De Block ont répondu, point par point, aux éléments à charge avancés par le ministère public. Ils ont exposé des contre-arguments. Ils ont établi des scenarii alternatifs. Dans des plaidoiries ramassées, allant directement à l’essentiel, ils ont voulu instiller le doute chez les jurés. Ce doute “qui doit vous bouffer”, a répété Me De Taye avant d’appeler à l’acquittement.

Ali El Haddad Asufi ne sortira pas sans tache. La cour d’assises de Paris l’a condamné en 2022 à dix ans de prison les attentats du 13 novembre 2015. Il est libérable. Les juges ont estimé qu’il a à tout le moins participé à la recherche d’armes aux Pays-Bas, sans qu’on ne puisse déterminer si le deal s’était concrétisé.

Mais, cet élément est fragilisé par un acquittement, en mars, d’un proche d’Ali El Haddad Asufi aux Pays-Bas. “Si les juges parisiens avaient eu les infos des Pays-Bas, ils auraient pris une autre décision”, calcule – à l’inverse des procureurs fédéraux – Me De Taye. Avant d’interroger : pourquoi aller aux Pays-Bas alors qu’en 2015, il était notoire qu’il était plus facile de se procurer des armes à Bruxelles ?

La veille de frapper, la cellule disposait toujours d’armes dans la planque de la rue Max Roos. Dans un message audio à leurs commanditaires en Syrie, les kamikazes de Zaventem ont expliqué que ces armes, qui n’ont à ce jour pas été retrouvées, avaient été mises à l’abri par un membre de la cellule. Bilal El Makhoukhi, qui a l’époque avait déjà été condamné pour terrorisme, a reconnu que c’était lui. “Si El Haddad Asufi était bien ce trafiquant d’armes, pourquoi ne serait-ce pas lui qui les a évacuées ? Lui n’était pas connu et disposait d’un véhicule !”, a martelé Me De Block.

Un gobelet et une clé USB gênants

Ali El Haddad Asufi est passé dans la planque de la rue Max Roos, d’où partiront les kamikazes de Zaventem. Il l’a reconnu quand on lui a présenté les résultats ADN réalisés sur un gobelet. Mais cet accusé il a prétendu que c’était en février 2016, avant que l’on y fabrique le TATP.

Pour les procureurs, c’est la veille des attentats. Leur déduction s’appuie sur une clé USB qui a été connectée à l’ordinateur des terroristes dans la soirée du 21 mars 2016. Cette clé, retrouvée chez El Haddad Asufi, contenait des audios d’adieu d’Ibrahim El Bakraoui pour à sa mère. El Haddad dit l’avoir reçue dans sa boîte aux lettres. Mais il ne peut prouver ce fait qui pourrait peser lourd dans la balance.

Me De Taye a voulu distiller le doute. Pourquoi, avance-t-il encore, El Bakraoui n’aurait-il pas demandé à El Haddad Asufi, qui avait une voiture et n’était pas connu de la police, d’acheter les précurseurs des explosifs ? Au lieu de cela, El Bakraoui, que l’on a vu sur la vidéosurveillance, “avec une perruque ridicule qui va tomber et un caddie”, a emprunté le tram, interroge Me De Taye.

En 2016, El Haddad Asufi, de par son travail d’avitailleur sur le tarmac de Zaventem, avait accès aux avions. Les contrôles étaient très lâches. Et Me De Taye d’en tirer matière pour un dernier argument “Si Ali El Haddad Asufi était un fou de Dieu qui voulait s’associer au groupe terroriste, c’était le 11 septembre à Bruxelles”. Il faut donc acquitter, conclut-il.