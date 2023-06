Bilal El Makhoukhi, est-il un terroriste ou un criminel de guerre ?

Bilal El Makhoukhi est en effet un pionnier. Il est un des premiers Belges à avoir rejoint – en octobre 2012 – les groupes djihadistes en Syrie. Il y a été atteint à l’automne 2013 par un tir de sniper au pied. Pendant sa convalescence en Syrie, Najim Laachraoui, l’artificier des attentats qui se fera exploser à Zaventem, l’a réconforté sur son lit d’hôpital.

Bilal El Makhoukhi est rentré en Belgique pour se faire amputer. Contacté en janvier 2016 par Najim Laachraoui, qui avait été dépêché en Europe pour y commettre des attentats, il remplira un rôle de logisticien des attentats du 22 mars 2016. Il évacuera les armes de la cellule, sans jamais avouer où elles ont été cachées.

Un “dur”, dur comme la guerre

C’est donc un dur. “Il est dur comme la guerre à laquelle il a participé en Syrie”, a éclairé, jeudi en plaidoirie, son avocat, Me Nicolas Cohen. Et l’homme de robe l’admet sans détour : Bilal El Makhoukhi, à son retour en Belgique, voulait repartir. Il lui était impossible de se réadapter à la vie ici.

Pour l’avocat, il importe de s’interroger sur le “pourquoi” de ce qu’il appelle indifféremment les “attaques” ou les “attentats” du 22 mars 2016. Il ne faut pas se limiter au “comment” ceux-ci ont été commis.

”Cette violence ne vient pas de nulle part. À l’époque, l’État islamique était attaqué de toute part. Problème, il avait les moyens de riposter”, postule ainsi l’avocat.

Et dans ce cadre, raisonne Me Cohen, la Belgique, dont l’armée a participé aux bombardements qui ont visé l’État islamique en Syrie, a réagi par la guerre contre l’État islamique qui, expose encore Me Cohen “n’était pas qu’un groupe terroriste” – “C’était aussi un groupe armé”.

Il en tient pour preuve le fait que les auteurs des attentats du 22 mars 2016 s’inscrivaient dans une hiérarchie. “Cette action a été directement coordonnée par l’État islamique. Cette ligne hiérarchique, personne ne la conteste”, dit l’avocat.

La conclusion de Me Nicolas Cohen pourra choquer : on n’est donc pas dans le cadre du terrorisme. Et le droit qui doit s’appliquer n’est donc pas le droit pénal mais le droit de la guerre. Faut-il dès lors acquitter Bilal El Makhoukhi ? Me Cohen ne franchit pas ce pas : les attentats du 22 mars 2016 sont des crimes de guerre car ils ont délibérément visé une population civile.

Et l’avocat ne se défausse pas. Bilal El Makhoukhi a été complice de ces crimes de guerre, soit cette “attaque profondément cruelle mais qui n’est pas inexplicable”.

Lundi, le second avocat de Bilal El Makhoukhi, Me Virginie Taelman plaidera sur son implication concrète dans la cellule qui a frappé à Zaventem et à Maelbeek le 22 mars 2016.