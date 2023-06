Le procureur du roi de Bruxelles faisant fonction désigné définitivement procureur adjoint : une décision qui fait des remous dans le monde judiciaire

Depuis lors cependant, un arrêté royal signé le 18 avril 2023 et paru dans le Moniteur du 23 mai annonce que “la désignation de M. De Wolf, premier substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles “à la fonction de procureur adjoint près ce parquet pour une durée de trois ans” prenant cours le 23 mai 2023” est modifiée. L’arrêté dispose que Tim De Wolf est désigné “définitivement procureur du roi adjoint”.

Dans le monde judiciaire, on estime avoir été dupés et qu’il s’agit d’une nomination, en bonne et due forme, de Tim De Wolf, et ce, sans concertation. “Cela va à l’encontre de l’accord BHV, et c’est contraire à l’arrêt de la Cour constitutionnelle à ce propos, déplorent plusieurs magistrats. Cette nomination est illégale. Tout s’est fait en stoemeling, comme ça, sans annonce publique ni quoi que ce soit.”

La députée Marie-Christine Marghem (MR) dit “prendre très mal” la situation. Elle interpellera le ministre Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en commission Justice de la chambre. “Cette nomination a été faite sans concertation avec la majorité et en contradiction avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il y a sans doute des explications et je veux les entendre.”

”Tempête dans un verre d’eau”

Contacté, le cabinet du ministre Van Quickenborne se dit étonné que la situation soit interprétée de la sorte. C’est un peu une “tempête dans un verre d’eau”, dit-on. “Il n’y a pas de nomination du procureur du roi, mais la désignation, de façon définitive, de Tim De Wolf comme procureur adjoint. La nuance est importante. Il s’agit d’une procédure tout à fait respectueuse des règles, sur la base de l’article 150 du Code judiciaire. C’est déplorable de dire que les choses sont faites dans l’illégalité.”

Et de préciser ce qu’il en est pour Tim De Wolf. “Les nominations pour le mandat de procureur adjoint ont lieu pour une durée de trois ans, période renouvelable après évaluation. Après neuf années de mandat, il est possible, toujours après évaluation, de maintenir quelqu’un en poste de façon définitive. C’est ce qui s’est passé pour Monsieur De Wolf, en poste depuis 2014. Cela n’a donc aucun lien avec la nomination d’un procureur du Roi en bonne et due forme”, assure le cabinet.

Qu’en est-il, justement, de ce dernier point ? Cette nomination n’assure pas plus de pouvoirs à Tim De Wolf qui, dans les faits, n’est l’adjoint de personne. “Monsieur De Wolf continue ses missions et le ministre Van Quickenborne continue à œuvrer pour trouver une solution définitive en vue de nommer un procureur du Roi à Bruxelles”.

Accord BHV

Et si ça n’est pas évident d’aboutir, c’est entre autres à cause l’accord sur l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV). Pour rappel, la scission de BHV avait été inscrite dans une loi de 2012 et mise en œuvre en 2014. Avant cette loi, il y avait alternance entre francophone et néerlandophone à la tête du parquet de Bruxelles. Mais l’accord dit du “BHV judiciaire” prévoyait que, dorénavant, le procureur du roi de Bruxelles serait d’office francophone, avec un adjoint néerlandophone. L’ancien procureur du roi de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur, a d’ailleurs été nommé en 2012 sur cette base-là. Ce fut aussi le cas de son adjoint, Tim De Wolf. Sauf que la loi en question a fait l’objet de plusieurs recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Seul un recours a abouti : celui concernant la nomination du procureur du Roi et son rôle linguistique.

Dans son arrêt du 30 juin 2014, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il n’y avait pas de motivations suffisantes pour justifier l’exception linguistique et permettre qu’un procureur du Roi à Bruxelles soit obligatoirement francophone. Restait au politique à répondre à la Cour. Soit en remettant en place une alternance francophone/néerlandophone pour la fonction, soit en défendant les raisons pour lesquelles un procureur du Roi francophone à Bruxelles se justifiait. Le dossier n’a jamais abouti. Conséquence de ce blocage : il y a un vide juridique depuis lors.