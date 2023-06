Ce Personal Banker n’était qu’une fripouille

Ilyas est jugé pour détournement et fraude informatique. Personal Banker auprès d’une grande banque, il a délesté une cliente de 50 000 euros. Cette dame de 87 ans, n’y a vu que du feu. Ilyas effectuait des virements du compte de cette cliente vers les siens.

Il a fait de même avec un autre client dans la fleur de l’âge et qui a découvert la fraude alors que 2 200 euros avaient été détournés. Ilyas a été démasqué et licencié pour faute grave.

Devant le tribunal, il est confit de honte, d’autant que l’octogénaire qu’il a abusée, le dos voûté sur son banc, est à quelques mètres de lui. Il détaille son parcours. Il a effectué de brillantes études. Ila rejoint la banque il y a une quinzaine d’années.

Ambitieux, il a complété son cursus par deux masters. Personal Banker, suivant des clients qui ont des avoirs de plus 100 000 d’euros, il n’a jamais obtenu les promotions attendues malgré des évaluations flatteuses.

Un sentiment d’injustice

D’autres que lui, à l’expertise moindre, ont été promus. Il en a nourri un fort sentiment d’injustice, se sentant freiné en raison de son identité et de son origine. “Auparavant, je n’avais jamais dû faire face à cela. Je n’avais donc pas cette carapace”, a-t-il expliqué au tribunal.

Un épisode l’a marqué. Attaché à une agence avec une clientèle huppée, un collègue, à qui il confiait son dépit de ne pas être promu, lui a dit candidement : “On ne va pas te laisser ici. Tu seras affecté à la clientèle des non-résidents. Et là, ce ne sera plus toi l’étranger, ce seront les autres”.

Il en a nourri une grosse frustration. Il est tombé en dépression. Il dit alors avoir succombé au crack, consommant jusqu’à 3 000 euros par mois.

La cliente a été remboursée par la banque. Elle n’est pas défendue par un avocat. Invitée à s’exprimer, elle monte sur l’estrade du tribunal et parle quasiment à l’oreille de la présidente, qui invite la défense et le ministère public à ce qui ressemble à un conciliabule. Elle a du mal à comprendre ce qu’on lui veut. Elle demande si Ilyas sera condamné aujourd’hui. La présidente lui dit qu’il faudra attendre.

Ilyas veut reprendre la parole. “Il y a encore une chose essentielle. Ce n’est pas les valeurs dans laquelle j’ai grandi et j’ai été éduqué. Ma sœur est ingénieur. Mon frère est chef d’équipe dans une entreprise de sécurité. J’ai eu une belle éducation. On m’a enseigné les valeurs de respect. Je suis honteux”, dit-il, signalant que son père a travaillé 42 ans à Bruxelles avant de prendre sa retraite.

Le réquisitoire de la représentante du ministère public est très dur. Elle souligne que ces détournements se sont étalés sur 11 mois, pour 25 opérations. “On a le temps de se réveiller, de réfléchir”, dit-elle. Elle relève qu’Ilyas est marié, qu’il est propriétaire d’une maison. Pour la procureure, le cas d’Ilyas est plus grave que le cas d’une personne en séjour illégal, “qui agresse en rue une vieille dame car il ne sait pas ce qu’il va manger le soir”.

Pas de “justice de classe”

Elle dit ne pas vouloir “d’une justice de classe qui serait plus indulgente” pour Ilyas. Et de marteler : “c’est une décision qu’il a prise de voler”. Elle dit douter de l’argument avancé par Ilyas sur la cocaïne. “Et quand bien même, je m’en fiche. On doit répondre de ses choix”. Elle requiert 30 mois de prison, justifiés notamment par le fait qu’il s’en est pris à une personne vulnérable.

Le travail de défense s’annonce ardu. L’avocat le reconnaît : c’est un “dossier lamentable. Je lui ai dit. Mais il avait déjà compris”. Il a décrit la déchéance progressive d’Ilyas après une première dépression. Son épouse ne comprend pas. Il sort beaucoup. Il n’est plus attentif à elle. Elle se demande s’il a une liaison.

”Pendant 15 ans, il aurait été employé modèle et il aurait décidé subitement de devenir la pire des fripouilles”, poursuit le conseil d’Ilyas. Pour l’avocat, cela ne tient pas : à ses yeux, l’histoire d’Ilyas prouve que “rien n’est jamais acquis que tout est précaire”. Il invoque la résilience d’Ilyas, sorti de la cocaïne, qui est désormais père, que sa femme n’a pas quitté. Et on dirait à cette dernière : “C’est 30 mois. Allez rendre visite à votre mari à Haren”. Il propose un sursis probatoire, voire une peine de travail, pour éviter le casier et permettre à Ilyas de retrouver un travail.

Le discours a adouci la procureure, qui reprend la parole et dit que si peine de travail il doit y avoir, cela doit être le maximum : 300 heures. La défense acquiesce. Jugement le 30 juin.