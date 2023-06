Mon enfant a raté sa session d’examens : quels sont mes recours ?

Le présent article se borne à analyser les recours ouverts aux élèves lors d’une décision d’ajournement dans l’enseignement fondamental et secondaire.

Jusqu’à l’adoption du décret du 3 mai 2019 de la Communauté française portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, l’ensemble de la procédure relative aux recours en cas de décision d’ajournement était prévue au Chapitre X du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Désormais, la procédure de recours concernant l’enseignement secondaire inférieur trouve sa source dans le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. La procédure est la même concernant l’enseignement fondamental.

Conformément à ce Code de l’enseignement, au terme d’une année scolaire, l’équipe pédagogique peut décider de maintenir un élève dans la même année. Lorsqu’un tel maintien est décidé, une concertation interne avec les parents est proposée. Les parents peuvent notamment être accompagnés d’un tiers. Cette concertation interne doit être terminée au plus tard le dernier mercredi de l’année scolaire quand la décision de maintien a été annoncée en fin d’année scolaire et dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la délibération de la rentrée scolaire.

Recours externe

Au terme de cette concertation, le pouvoir organisateur confirme ou non la décision de maintien et soumet la décision aux parents afin qu’ils puissent marquer leur accord par écrit. Si l’accord écrit n’est pas signé par les parents, la décision est renvoyée automatiquement par le pouvoir organisateur vers une Chambre de recours créée spécialement en vue de connaître des recours contre les décisions de maintien.

Dans l’enseignement secondaire supérieur, le Conseil de classe est compétent pour prendre les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase ainsi que pour la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite. En cas de décision d’échec par le Conseil de classe, un recours interne est d’abord ouvert. La procédure interne est prévue par le pouvoir organisateur. Ainsi, il conviendra de vérifier au cas par cas les Règlements d’ordre intérieur de chaque école pour connaître la procédure de recours interne. Le délai pour introduire ce recours est de minimum deux jours. Pour le délai exact, il convient de vérifier le Règlement d’ordre intérieur. Il est néanmoins conseillé d’introduire ce recours interne le plus rapidement possible.

Un recours externe peut être introduit contre une décision d’échec jusqu’au 10 juillet, ou si celui-ci est un dimanche, jusqu’au premier jour ouvrable qui le suit ou jusqu’au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision en seconde session. Un tel recours est introduit auprès du Conseil de recours de l’enseignement ordinaire (ou spécial) de caractère confessionnel (ou non confessionnel).

Enfin, que ce soit dans le degré inférieur ou supérieur, si le Conseil de recours ou la Chambre de recours confirme la décision du Conseil de classe, un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d’Etat. Le recours en annulation devra être introduit dans un délai de maximum soixante jours à partir de la notification de la décision du Conseil de recours ou de la Chambre de recours. Dans certains cas, la situation peut justifier qu’un recours en suspension ou en suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision soit également introduit.

Qui est Marie Vanderelst, l’auteure de ce texte ?

Marie Vanderelst est avocate au Barreau de Bruxelles. Ses matières de prédilection sont le droit public et le droit administratif.

Elle dispose d’une expérience en droit des marchés publics, en droit de la fonction publique, en droit communal, en droit de l’urbanisme et en droit de l’enseignement.

Marie Vanderelst, avocate au Barreau de Bruxelles ©DR

