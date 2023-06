La Belgique à la poursuite des narcotrafiquants fuyant aux Emirats arabes unis : un homme soupçonné de blanchiment renvoyé de Dubaï, des suivants ?

François D. aurait joué un rôle majeur au sein du réseau de sociétés Helin (où l’on retrouve également Henri de Croÿ) impliquées dans de nébuleuses opérations financières au bénéfice de riches personnalités qui voudraient dissimuler leurs fortunes aux autorités financières. En d’autres termes, François D. est soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment d’argent à grande échelle.

Le renvoi de cet individu en Belgique pourrait être interprété comme un signe avant-coureur de relations plus développées en matière de lutte contre ces formes de criminalités entre la Belgique et les Émirats arabes unis. En tout cas, la Belgique n’a de cesse de réclamer à Dubaï une meilleure collaboration en vue d’expulser les criminels belges qui y ont trouvé refuge.

Un certain nombre de suspects pour lesquels un mandat d’arrêt a été émis en Belgique dans le cadre de trafics de drogue résident d’ailleurs en toute tranquillité aux Émirats arabes unis, réputés comme étant une terre d’accueil pour les narcotrafiquants fuyant la justice belge. C’est notamment le cas de Othman El B., considéré comme l’un des plus puissants barons de la drogue à Anvers et qui vit à Dubaï depuis 2016. Son nom est réapparu en janvier dernier lorsque sa nièce de 9 ans a été tuée lors d’une fusillade ciblant le domicile de ses parents, à Merksem (Anvers). Othman El B. a toujours nié toute implication avec le milieu de la drogue, mais c’est à Dubaï qu’il s’est rendu pour fuir la justice belge qui le soupçonne d’être impliqué dans de nombreux trafics.

L’arrivée de François D. en terres belges, vendredi, pourrait-elle être une avancée en vue de faire venir d’autres suspects ?

Contacté, le cabinet du ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, s’explique. “Il s’agit d’une enquête en cours dans le cadre de laquelle le parquet fédéral avait demandé l’extradition. L’enquête se poursuit. Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet, avance-t-on. Il est possible que cette expulsion soit un premier signal positif de la part des Émirats arabes unis, montrant qu’ils sont sérieux dans leur volonté de coopérer avec nous. Nous continuons à travailler à l’extradition des personnes recherchées par notre système judiciaire”.

Efforts belges

L’arrivée de François D. doit donc être traitée avec nuance quant aux effets sur une amélioration dans la lutte contre les narcotrafiquants. Pourtant, la Belgique n’est pas restée les bras croisés et tente, depuis des mois d’avancer dans ce dossier.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), s’est rendue en février 2022, à Dubaï pour signer un protocole d’entente et de coopération policière avec les Emirats. Et en décembre 2021, c’est le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) qui s’y était rendu en vue de conclure un traité d’entraide judiciaire et un traité d’extradition.

Interpellé en séance plénière, en janvier 2023, pour la lenteur de la mise en application de ces accords, Vincent Van Quickenborne s’était défendu. “Je suis allé négocier ce traité personnellement à Dubaï et il est temps que les Émirats démontrent que leur engagement contre ces mafias est sincère. Un pays comme l’Italie est arrivé à se défaire de la mafia. Cela a pris du temps, mais c’est arrivé et nous pourrons y arriver aussi”, avait-il ajouté.