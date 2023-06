"Vous pouvez garder le silence, faire appel à un avocat, prévenir quelqu'un..." Après une arrestation, la déclaration des droits sera plus claire

À lire aussi

Démarrage classique d’un interrogatoire au terme duquel la personne interceptée risque d’être mise à disposition de la justice. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, la policière tend à la suspecte un document de quatre pages qui détaille ses droits. L’autre parcourt lentement les feuilles. “Je vois que j’ai le droit de téléphoner à quelqu’un : je peux contacter ma sœur ? Parce qu’en fait, mes chiens sont tout seuls à la maison. Quelqu’un doit pouvoir les sortir et leur donner à manger. Ma sœur a les clés de chez moi”.

Une fiction plus vraie que nature

S’il s’agit ici d’une reconstitution jouée par des agents de la zone Bruno, la scène est plus vraie que nature. Loin d’être une fiction, la procédure de déclaration des droits est une obligation avant la première audition. “On doit la leur donner par écrit et ils doivent la signer. Moi, je leur explique aussi ce qu’il y dedans parce que c’est un peu indigeste”, explique Christelle Pirotte.

Une enquête révèle en effet que la formulation utilisée dans l’actuelle déclaration des droits, introduite en 2016, est loin d’être intelligible par tous. Une bonne compréhension des droits lors d’une arrestation est pourtant capitale pour les faire valoir efficacement. Partant de ce constat, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a chargé un groupe d’experts de remanier le modèle de déclaration. La nouvelle mouture, qui comprend des pictogrammes, utilise un langage clair et simple, tout en respectant les dispositions légales.

Un projet “langage clair”

La déclaration relookée énumère de façon très visuelle les informations cruciales. On repère immédiatement les principaux droits qui peuvent être revendiqués dès qu’une privation de liberté intervient : le droit au silence (on peut se taire ou refuser de répondre; on n’est pas obligé de s’accuser…) ; le droit à un interprète gratuit ; le droit à un avocat (une demande qui, le cas échéant, ne peut pas prolonger les 48 heures de garde à vue) ; le droit de prévenir quelqu’un ; le droit à une aide médicale (gratuite et à tout moment)…

À partir d’octobre 2023, la zone de police de Bruxelles-Nord, celle de Namur et celle du Limbourg utiliseront ce nouveau modèle. Ces trois projets-pilotes seront évalués par l’UCLouvain et la KUL pendant plusieurs mois, pour procéder à d’éventuelles adaptations. L'objectif est d’introduire la nouvelle déclaration dans tout le pays en 2024, en 52 langues.

”Le langage juridique est resté trop longtemps archaïque, ce qui a creusé un fossé entre la justice et les citoyens. Nous avons lancé le projet “Langage clair”, pour que la justice adresse des courriers beaucoup plus clairs aux justiciables. La révision de la déclaration des droits fait partie de ce projet. La justice doit à nouveau parler la langue des gens”, insiste le ministre Van Quickenborne.