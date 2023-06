Qatargate : Marie Arena était bien dans le collimateur du juge Claise

Toutefois, pour des raisons liées à la temporalité de cette gigantesque enquête, tenant compte également des priorités à donner à certaines investigations et des moyens policiers disponibles, le parquet fédéral a considéré que cette demande de levée d’immunité était prématurée. Le magistrat instructeur s’est, semble-t-il, rangé à cet avis.

C’est ce qu’il ressort des informations obtenues par La Libre auprès de différentes sources. En outre, il apparaît qu’à la mi-juin, Michel Claise était à nouveau sur le point de faire valoir une seconde demande de levée d’immunité de la parlementaire européenne. Mais, concomitamment, Maxime Töller, l’avocat de l’eurodéputé socialiste Marc Tarabella, l’un des inculpés du "Qatargate", a avisé le juge d’instruction qu’il détenait des indices d'un potentiel conflit d’intérêts dans son chef, susceptible de déboucher sur une requête en récusation pour cause de suspicion légitime.

Ces informations portaient principalement sur le fait que le fils du juge Claise, ainsi que celui de Marie Arena, sont en relation d’affaires depuis 2018, dans le cadre de l’exploitation de la société BRC & Co, spécialisée dans la vente de CBD, la molécule non psychotrope du cannabis. Tous deux figurent en effet parmi les membres fondateurs de cette entreprise. A l’heure qu’il est, selon les actes publiés au Moniteur belge, l’un et l’autre demeurent actionnaires à parts non égales de BRC & Co, mais le fils de l’eurodéputée ne figure plus parmi ses administrateurs effectifs depuis au moins décembre 2021.

En tout état de cause, Michel Claise a accepté de faire un pas de côté en se déportant du dossier. D’après nos sources, ni le juge d'instruction, ni le parquet fédéral qui était informé de la situation de son fils, n’avaient jusqu’alors estimé que cela pouvait constituer un conflit d’intérêts. Par conséquent, ce serait davantage pour ne pas nourrir l’apparence vraisemblable d’un conflit d’intérêts que le magistrat instructeur aurait choisi de se déporter.

C’est d’ailleurs ce qu’on peut déduire de la communication officielle du parquet fédéral, par la voix de son porte-parole. Celui-ci déclarant : "Il est apparu au cours de l’enquête que des devoirs allaient se focaliser sur une personne qui aurait pu avoir un lien direct avec un membre de l’entourage du [juge Claise]. Raison pour laquelle, pour la sérénité de l’enquête, il a décidé de faire un pas de côté".

Le statut de repenti de Panzeri est-il en jeu ?

En substance, du côté de la défense de Marc Tarabella, on a clairement laissé entendre qu’en raison de cette interférence supposée dans l’enquête qui vise notamment le client de Me Töller, l’impartialité de Michel Claise serait sujette à caution, au point de donner à penser que Marie Arena ait pu bénéficier de sa mansuétude, pour ne pas écrire de sa protection. Les rétroactes qui précèdent paraissent désamorcer ce soupçon.

Il n’empêche, les conseils des autres inculpés dans cette affaire se sont eux aussi étonnés d’un manque apparent de célérité de la part du juge Claise et de son équipe d’enquêteurs, dès lors qu’il s’est agi d’auditionner Marie Arena. Celle-ci aurait d’ailleurs pu l’être en simple qualité de témoin, mais le fait de vouloir obtenir au préalable sa levée d’immunité, semble indiquer que le magistrat se trouvait en situation de pouvoir lui reprocher une éventuelle infraction pénale. Du reste, La Libre a appris que la demande de levée d’immunité de l’intéressée sera rendue effective prochainement.

Quoi qu’il en soit, toujours d’après nos sources, la conduite de l’instruction s’est en partie calquée sur les aveux et les révélations de Pier Antonio Panzeri, le cerveau présumé du "Qatargate", lequel bénéficie du statut de repenti à la suite d’un mémorandum signé avec le parquet fédéral. Or, si l’Italien a constamment mis hors de cause Marie Arena, il a en revanche dirigé ses accusations vers les personnages actuellement au centre de l’enquête : Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente du Parlement européen ; Francesco Giorgi, son compagnon et ex-assistant de Panzeri ; les eurodéputés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino.

En filigrane de tout ceci, une question lancinante se profile désormais : s’il existe en l’état dans le dossier de quoi réclamer la levée de l’immunité de l’eurodéputée, cela signifie-t-il qu’Antonio Panzeri n’aurait pas livré à la justice tout ce qu’il pourrait savoir la concernant ? Le cas échéant, un éventuel mensonge par omission de sa part serait-il de nature à remettre en cause son statut de repenti ?

La Libre a confronté Michel Claise, Marie Arena et le parquet fédéral a ses informations. Tous ont refusé de commenter.