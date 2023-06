Procès des attentats à Bruxelles : Mohamed Abrini est coupable, "il le dit lui-même"

"Mohamed Abrini était bien derrière un charriot" chargé d'explosifs à l'aéroport de Zaventem, le matin des attaques qui ont fauché 32 vies à Brussels Airport et dans la station de métro Maelbeek. "Il l'a dit dès le premier jour d'audience: 'j'ai une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé'."

Déjà lors de son arrestation le 8 avril 2016, l'accusé avait reconnu son implication, a rappelé celui qui l'assiste depuis cette journée dans les locaux de la police fédérale. Au procès des attentats de Paris, l'homme au chapeau n'a pas cherché à se dédouaner et a admis qu'il était prévu pour les attaques du 13 novembre 2015, a ajouté son conseil.

Sa responsabilité, "il la paiera. Mais personne ne lui enlèvera le fait qu'il l'assume", alors qu'un avocat de la partie civile avait affirmé en plaidoirie, début juin, que Mohamed Abrini n'assumait "rien du tout".

Pourquoi ces aveux?, s'est interrogé Me Eskenazi. Le jour de son arrestation, Mohamed Abrini "m'a dit: 'je suis soulagé'. Eh bien moi, je suis soulagé (...) car quand vous motiverez, ce sera sur de bonnes bases." C'est en effet la délicate question de la motivation qui a poussé l'avocat à prendre la parole alors que la culpabilité de son client ne fait de doute pour aucune des parties, défense comprise.

L'homme de loi est revenu sur les conditions de détention et de transfert des accusés, les mises à nu, fouilles et génuflexions, qui ont fait couler beaucoup d'encre avant et pendant le procès. "On lui a mis du métal à fond dans un casque, durant deux heures pour les transferts depuis la prison d'Arlon. Puis, on vous le place, cet homme, devant un juge d'instruction et on lui demande de parler. Imaginez ça, les yeux bandés dans une voiture à 160 km/h. C'est insoutenable", a résumé Me Eskenazi qui, a-t-il affirmé, s'est soumis à l'expérience pendant une dizaine de minutes. Dans ces conditions, comment l'accusation peut-elle exiger d'un accusé un discours sans incohérence?

"Si l'on voulait qu'il soit constant et à même de se rappeler plein de petits détails, il faillait le mettre dans les conditions adéquates", a embrayé sa consœur Me Laura Pinilla. "Charité bien ordonnée commence par soi-même", a-t-elle lancé. "Commençons par revoir nos conditions de détention et de transfert, par ne pas les soumettre à des heures de musique métal avant de les interroger, à ne pas les tabasser - car M. Abrini a été tabassé -, par ne pas les priver de sommeil en venant vérifier toutes les 15 minutes qu'ils dorment effectivement."

La justice a fait son oeuvre en statuant contre des conditions de détention et de transfert "inhumaines", a pointé Me Eskenazi. "Et vous allez répondre présents en motivant correctement, pour faire taire tous ceux qui ont voulu que ce procès soit un fiasco", a souligné le pénaliste, le regard fixé sur le jury populaire.

Sa consoeur Me Laura Pinilla a ajouté que Mohamed Abrini ne plaiderait pas le renoncement volontaire, contrairement à ce qu'avait insinué le parquet fédéral lors de son réquisitoire. Pour ce dernier, il est clair que l'abandon par l'accusé de sa bombe chargée après la première explosion relève d'un acte de lâcheté ou du réflexe de survie, mais ne constitue pas un renoncement à l'attentat en lui-même.