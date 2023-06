Disparition de Céline Cremer (31 ans) en Tasmanie: sa voiture, retrouvée sur un parking, va être expertisée

"Les nouvelles ne sont pas rassurantes mais nous gardons espoir et nous attendons que les informations tombent.” C’est le dernier message rédigé mercredi, sur sa page Facebook, par Amélie, la jeune sœur de Céline Cremer (31 ans), disparue en Tasmanie, une petite île au sud de l’Australie, depuis le 17 juin. La jeune Belge, qui voyage à travers l’Australie depuis plus d’un an avec un visa de travail, était tombée amoureuse de cette île en forme de cœur, grande comme deux fois la Belgique. Elle s’y est installée en janvier. Céline raconte, sur sa page Facebook et son compte Instagram, qu’elle a rejoint la Tasmanie en prenant le ferry à Melbourne à bord de son 4X4 “équipé pour y vivre de manière assez rustique”. Les douches froides font partie de son road trip, précise-t-elle, avec un smiley.