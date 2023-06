Sofien Ayari, un terroriste mais pas un assassin

La cour d’assises de Paris, qui jugeait les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, l’a condamné à 30 ans de prison bien qu’en cette funeste journée, il avait fait un aller-retour Bruxelles-Aéroport de Schiphol (Amsterdam).

Et, si c’est bien une chose qu’il veut éviter, c’est une nouvelle très lourde condamnation pour assassinats et tentatives d’assassinat le 22 mars 2016 à Zaventem et à Maelbeek. Avec, a priori, un argument massue : lorsque les terroristes déclencheront leurs bombes, il était en prison.

Mais, en droit, cela ne suffit pas. “S’il n’avait pas été arrêté le 18 mars, il aurait eu sa place de choix dans les commandos. Il n’a été empêché que par son arrestation”, avait ainsi relevé, dans son réquisitoire, le procureur fédéral Bernard Michel. Et de souligner que l’on peut être co-auteur sans être physiquement sur place.

Le magistrat avait enfoncé le clou indiquant que, le 18 mars 2016, lors de son arrestation, Sofien Ayari avait gardé le silence, empêchant les enquêteurs d’identifier les autres membres du groupe. Et M. Michel magistrat de répéter cette fameuse phrase de l’homme au chapeau, Mohamed Abrini : “Si quelqu’un se trouvait dans une cache, c’est qu’il devait participer aux attaques”.

Ce raisonnement, la défense de Sofien Ayari, qui a plaidé mercredi, le conteste fermement.

Ce raisonnement, la défense de Sofien Ayari, qui a plaidé mercredi, le conteste fermement. Me Isa Gultaslar et Me Laura Séverin, reconnaissent la participation aux activités d’un groupe terroriste mais pas les assassinats. Il serait difficile de contester cette participation terroriste. Le Tunisien, qui avait rejoint l’État islamique, avait gagné l’Europe en octobre 2015, suivant le chemin des réfugiés avant que Salah Abdeslam le rapatrie en Belgique où il n’avait plus quitté les planques de la cellule.

Une seule et même cellule

Les deux avocats s’insurgent contre le découpage du dossier, qui vaut à leur client, comme à Salah Abdeslam, trois procès alors que, répètent-ils, il s’agit d’une seule et unique cellule : “Ce n’est pas, comme le prétend le parquet fédéral, une nouvelle cellule. C’est une fiction de dire cela”, a ainsi martelé Me Gultaslar.

Me Séverin et Gultaslar l’affirment : l’intention de Sofien Ayari, au début de 2016, était de retourner en Syrie. Mais, en l’absence de faux papiers, cela lui était impossible. Pour les deux avocats, si Sofien Ayari avait vraiment voulu commettre un attentat, il aurait réagi différemment le 18 mars. Lorsque la police arrive, “ils détalent comme des lapins” avec une arme qu’ils abandonnent rapidement dans leur fuite, commente Me Séverin. Et de raisonner comme suit : s’il avait vraiment voulu s’en prendre à des civils, il pouvait le faire : la place Saint-Denis, très animée, était proche, il y avait une école dans les environs.

Et Me Gultaslar de compléter. Après avoir tiré dans la foule, il aurait alors suffi à Sofien Ayari d’attendre l’arrivée des forces de l’ordre et de mourir en martyr, comme le feront les frères Kouachi, Amédy Coulibaly, Mohamed Merah ou les trois terroristes du Bataclan.