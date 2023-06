Hervé Bayingana fut une "roue de secours" lors des attentats: un receleur et non un terroriste, plaident ses avocats

Cela en fait-il un membre de la cellule et un coauteur des assassinats dans un cadre terroriste ? Pour le parquet fédéral, la réponse est clairement oui. Les procureurs fédéraux s’appuient notamment sur l’ADN, qui établirait son passage dans la planque de la rue Max Roos. Ils soulignent que, dans des audios envoyés par la cellule à son commanditaire à Raqqa, Najim Laachraoui évoque une nouvelle recrue pour la cellule, “Amine”, en qui ils voient Hervé Bayingana. Les magistrats pensent qu’il aurait participé à l’évacuation des armes de la cellule terroriste – qui n’ont jamais été retrouvées – après le 22 mars.

Mais, ont plaidé jeudi Mes Vincent et Juliette Lurquin, les éléments sur lesquels s’appuient les procureurs fédéraux sont fragiles. L’ADN, insistent-ils, n’a été retrouvé que sur des pièces à conviction qui ont pu être déplacées vers la rue Max Roos : un coton-tige et un jogging. Un seul des accusés assimile Amine à Hervé Bayingana, ajoutent-ils. Et aucun élément matériel n’atteste du fait qu’il aurait déplacé les armes, hormis sa proximité avec Bilal El Makhoukhi, qui a reconnu les avoir cachées, avec l’aide d’un complice qu’il n’identifie pas.

Pour les deux avocats, rien n’atteste de sa connaissance des attentats à venir. Et les éléments ne permettent pas d’établir sa participation aux activités d’un groupe terroriste. Tout au plus un recel de malfaiteurs, punissable de deux ans maximum contre dix ans pour terrorisme, concluent-ils.