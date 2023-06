Procès des attentats à Bruxelles : la délibération du jury prendra "des jours voire des semaines"

La présidente a appelé les 28 jurés (12 effectifs et 16 suppléants) à être "responsables" et à éviter tout contact avec l'extérieur, ce qui toucherait à la régularité de la délibération."Si un incident de cet ordre intervient, évidemment, je dois le répercuter en audience publique, et c'est la fin du procès, qui doit recommencer à zéro", a prévenu Laurence Massart.

La prise en délibéré est prévue à la fin de la semaine prochaine, a indiqué la présidente en début d'audience. Elle ne se fera pas au Justitia mais à l'extérieur de cette enceinte.

"On part de l'audience. Prenez vos valises avec vous", a-t-elle enjoint aux jurés. "Pour combien de temps ?", a-t-elle poursuivi, suscitant un grand éclat de rire dans la salle. "L'espace-temps n'existe plus. Il n'y a plus d'horloge. On va délibérer entièrement et complètement. Il n'y a pas de fin fixée. On délibère sans désemparer. Il n'y a plus de samedi ou de dimanche, le week-end n'existe plus, on travaille."

Après la délibération et les votes sur la culpabilité des dix accusés, viendra le temps de la motivation. Une charge qui reviendra aux trois magistrats professionnels (la présidente et ses deux juges assesseurs) et qui, elle aussi, prend du temps, a insisté Laurence Massart.