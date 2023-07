Il faut remonter à l’été 2021 pour comprendre ce qu’on reproche à Koffi. Le Belge d’origine africaine est alors marié depuis sept ans avec sa femme qui souhaite faire venir illégalement leurs trois enfants restés dans leur pays d’origine. Lui refuse et une dispute éclate. “Vous lui avez porté une gifle avant de la pousser sur le lit et de la frapper sur les fesses”, lit le président. “Vous l’avez ensuite relevée, prise dans vos bras avant de la caresser alors qu’elle répétait : 'Non laisse-moi, laisse-moi !'”

Gifles et coups

La plaignante appellera la police et portera plainte pour coups et blessures ainsi qu’atteinte à l’intégrité sexuelle. “Madame a des hématomes aux bras, des contusions au thorax mais aussi une entorse au poignet”, continue le président.

- “Je reconnais l’avoir giflée.”

- “Une gifle ne donne pas d’hématomes aux bras… Combien de gifles lui avez-vous données ?”

- “Je ne sais pas, je n’ai pas compté… C’est vrai que je l’ai un peu secouée aussi mais sans plus.”

- “Les coups n’apparaissent pas par magie… Si ce n’est pas vous, c’était qui ?”

La tête basse et les mains derrière le dos, Koffi essaye tant bien que mal de cacher la honte qui l’envahit. Tout en continuant à nier les faits qu’on lui reproche…

- “J’ai une question simple : avez-vous touché sa poitrine avec vos mains ?”, lui lance le président.

- “J’ai touché sa cuisse…”

- “Ce n’est pas ma question. Avez-vous touché sa poitrine avec vos mains, oui ou non ?”

- “Je ne sais plus. Non, je n’ai touché que ses fesses… J’ai juste voulu la stimuler dans le but d’avoir une relation sexuelle que nous n’avions plus eue depuis deux mois, Monsieur le procureur.”

- “Moi, c’est Monsieur le président !”

Trente mois de prison

C’est avec un grand soupir que la procureure prend alors la parole. Elle regrette l’attitude du prévenu incapable d’avouer les faits. “Vous n’avez même pas la décence de dire ce qu’il s’est passé. S’il y avait eu une prise de conscience, j’aurais demandé une suspension simple du prononcé. Mais là…”

En entendant la peine d’emprisonnement de 30 mois avec sursis demandée par la procureure, l’homme secoue la tête. Avant d’écouter, l’air perdu, la plaidoirie de son avocat. “Je demande l’acquittement pour l’atteinte à l’intégrité sexuelle, explique-t-il. D’habitude, ils font l’amour après une dispute pour refaire tomber la pression… Mon client, qui a depuis lors eu un quatrième enfant avec la plaignante, lui a fait des avances. Il reconnaît l’avoir touchée mais quand madame a dit 'non', il a arrêté.”

- “Que pensez-vous de toute cette histoire ?”, lance le président comme pour donner une dernière chance au prévenu.

- “Ce que j’ai fait n’est pas digne”, répond du tac au tac Koffi. “Ce n’est pas dans mes habitudes, j’ai eu une pulsion que je n’aurais pas dû avoir.”

- “Finalement, est-ce qu’il y a eu des coups de poing et des coups de pied ?”

- “Oui, je le reconnais et je m’excuse pour le mal que j’ai fait.”

- “Monsieur le président, votre voix semble plus forte que la mienne”, conclut la procureure. “Il a fallu du temps mais Monsieur a finalement dit ce que je voulais entendre.”

Bien loin du brouhaha de la 47e chambre, Koffi sort silencieux d’une salle désormais totalement vide. Dans l’attente anxieuse de son jugement.

* nom d’emprunt