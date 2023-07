Les militants de Code Rouge préparent une action massive de désobéissance civile pour paralyser Engie

Les activités d’Engie risquent d’être perturbées entre le 5 et le 9 juillet. En cause : une (nouvelle) action massive montée par Code Rouge contre “l’entreprise la plus polluante de Belgique”. Les activistes de ce mouvement de désobéissance civile soutenu par différentes organisations (Youth for Climate, le réseau Ades, la Fédération des services sociaux, les Jeunes anticapitalistes…) et groupes d’action (Greenpeace, Extinction Rebellion, Stop Alibaba and co…) n’en sont pas à leur coup d’essai.