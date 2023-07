Procès des attentats de Bruxelles: "Si vous comprenez qui est Smail Farisi, vous comprendrez qu'il n'est pas du tout impliqué dans les attentats"

"Si vous comprenez qui est Smail Farisi, vous comprendrez qu'il n'est pas du tout impliqué dans les attentats" perpétrés le 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem et dans le métro à Maelbeek. Pour défendre cette thèse, Me Cassandra Steegmans s'est attachée, lundi matin devant la cour d'assises de Bruxelles, à retracer la personnalité et les actes à décharge de cet accusé qui comparait libre dans ce procès-fleuve.