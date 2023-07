Ou, au fil des jours et de ses séjours répétés dans son studio, Smaïl Farisi a-t-il dû inévitablement comprendre le but terroriste des deux frères et, par l’aide qu’il apportait, s’associer à la cellule terroriste qui frappera Bruxelles, comme le pensent et l’ont requis les procureurs fédéraux ?

Les deux magistrats de l’accusation ne vont cependant pas jusqu’à dire que Smaïl Farisi – que tout le monde s’accorde à dire qu’il n’a jamais été radicalisé – était au courant de l’imminence des attentats.

En conséquence, ils ont requis son acquittement pour les assassinats commis le 22 mars 2016. Ce qui a une influence sur la peine : la seule participation aux activités d’un groupe terroriste est punissable d’un maximum de 10 ans de prison.

De la réponse à la première interrogation, dépendra le sort de Smaïl Farisi, le “logeur” d’Ibrahim El Bakraoui, et plus tard de Khalid El Bakraoui et d’Osama Krayem, le duo qui, le 22 mars au matin, quittera le studio de l’avenue des Casernes à Etterbeek pour, le premier, se faire exploser dans le métro.

À l’automne 2015, Smaïl Farisi a été approché par un autre accusé, Ali El Haddad Asufi, pour prêter son studio à Ibrahim El Bakraoui dont il connaissait le passé de braqueur et qui laissait entendre qu’il était recherché par la police.

Pour Me Cassandra Steegmans, Smaïl Farisi, “le bon copain, le pilier de comptoir”, a accepté car “il ne sait pas dire non”. Pour Me Michel Degrève, Smaïl Farisi n’avait pas décelé la radicalisation d’Ibrahim El Bakraoui, qui était même passée inaperçue en prison.

”Peur de son ombre”

Les deux avocats ont encore cité les propos, tenus en cours d’enquête par Osama Krayem. Il avait ainsi expliqué que Khalid El Bakraoui lui avait confié que Smaïl Farisi, qui “avait peur de son ombre”, n’était en rien impliqué dans la cellule.

Smaïl Farisi, a plaidé Me Degrève, n’est jamais avenue des Casernes dans les moments clés, comme lorsque les sacs d’explosifs arrivent le 21 mars 2016. Ce n’est pas non plus à lui qu’on demande de cacher les armes, après les attentats. “Il n’est jamais sollicité, quand bien même il peut peut-être aider”, a relevé l’avocat.

Toutefois, des signaux auraient pourtant pu attirer l’attention de Smaïl Farisi. Et, singulièrement un article de La Dernière Heure, paru le 16 mars 2016, au lendemain de la perquisition de la rue du Dries à Forest. Le quotidien publiait alors en Une les photos des deux frères El Bakraoui, indiquant erronément que c’était les deux terroristes qui avaient réussi à s’échapper de cette planque.

Smaïl Farisi dit alors avoir confronté El Bakraoui, qui lui aurait dit, qu’on essayait de l’impliquer en raison de son profil de grand banditisme. “Mettez-vous à sa place. Comment peut-il envisager que cette personne, avec qui il a passé du temps et imite De Niro qu’il va assassiner 16 personnes”, s’est interrogé l’avocat. Avant que son co-plaideur, Me Fabian Lauvaux, insiste sur le “vide sidéral au niveau de la preuve” chargeant Smaïl Farisi en qui il voit “l’erreur judiciaire incarnée”.