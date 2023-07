Les mesures sécuritaires du procès des attentats et les faiblesses dans la lutte contre l’extrême droite inquiètent les experts du Comité T

À lire aussi

Avant d’émettre leurs recommandations, les membres de cet organe rappellent qu’il est fondamental d’évaluer les lois antiterroristes existantes, ce qui n’a jamais été réalisé en Belgique. Un rappel lancé chaque année, en vain déplore Manuel Lambert, membre du Comité T et juriste pour la Ligue des droits humains (LDH). “Aujourd’hui, face à l’inertie politique, nous avons décidé de commencer le travail en demandant à des étudiants de sciences politiques, encadrés par un professeur de sciences politiques de l’UCLouvain, de nous proposer des clefs d’évaluation du cadre législatif existant. Dans un deuxième temps – éventuellement dans le cadre des élections de 2024 -, nous susciterons une évaluation politique sur la base des analyses que nous aurons récoltées.”

"De façon globale, nous observons des glissements inquiétants en matière de droits humains en France et cela nous interpelle, car la Belgique francophone est souvent le miroir de ce qui se passe là-bas".

Vision purement sécuritaire inquiétante

Pour le reste du rapport, c’est principalement l’actualité qui alimente les réflexions des experts du Comité T. En ligne de mire : l’organisation du procès des attentats du 22 mars à Bruxelles. Le Comité T ne s’est pas intéressé au procès en tant que tel puisqu’il est toujours en cours. Il s’est focalisé sur les mesures polémiques prises autour de ce méga procès : le box des accusés et les fouilles à nu.

Pour rappel, le box sécurisé a été démonté après de nombreux débats et à la suite d’une décision de justice jugeant que l’outil (inédit) constituait une entrave au droit à un procès équitable et aux droits de la défense. Quant aux fouilles à nu systématique des accusés, la justice a tranché, après une interminable saga, qu’elles étaient illégales. “Nous avons été frappés par la vision purement sécuritaire du parquet fédéral et des autorités belges. Ce dont on peut, par contre, se réjouir c’est que la justice belge a fait son travail, en équilibrant les choses et en rappelant que les droits fondamentaux valent pour tous dans un état de droit, même pour des accusés”, explique Manuel Lambert.

Selon le juriste, la réaction de la justice a par ailleurs permis le bon déroulement de ce méga procès. “En exigeant le retrait du box et la fin des fouilles à nu, la justice a renvoyé un signal positif pour le respect des droits fondamentaux. C’est assez rassurant de voir que le cadre démocratique a été rappelé et respecté, d’autant que le box et les fouilles à nu ont menacé la bonne tenue du procès et que leur levée a permis une meilleure participation des accusés, ce qui est dans l’intérêt des victimes.”

Un terrorisme d’extrême droite mal suivi

Le Comité T s’est également penché sur une autre problématique : la lutte contre le terrorisme d’extrême-droite. “Nous nous interrogeons surtout sur la manière d’appliquer les législations antiterroristes existantes lorsqu’il s’agit de faits de violence liés à l’extrême-droite. On ne dit pas qu’il faut élargir la législation antiterroriste, non. Mais il est étonnant de constater que les lois en la matière sont appliquées à l’islamisme et à l’extrémisme de gauche, mais pas à l’extrémisme de droite dont la menace est pourtant bien réelle”, explique Manuel Lambert.

Et de rappeler que l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) relève que sur les 702 individus faisant l’objet d’un suivi prioritaire en 2022, 64 personnes sont considérées comme extrémistes de droite. Un chiffre qui pourrait être plus important puisque l’Ocam considère que “les crimes de haine et les incidents inspirés par l’extrême droite sont dans une large mesure sous-rapportés”.

Et Manuel Lambert de conclure : “De façon globale, nous observons des glissements inquiétants en matière de droits humains en France et cela nous interpelle, car la Belgique francophone est souvent le miroir de ce qui se passe là-bas. Nous avons peur de cette pente glissante, nous avons peur que la Belgique suive la même trajectoire.”