Procès des attentats : Ibrahim Farisi veut être totalement blanchi des accusations de terrorisme

Ibrahim Farisi est, des neuf accusés, au procès des attentats, le seul contre lequel le parquet fédéral a requis un acquittement. Au bénéfice du doute. Mardi, sa défense, Me Xavier Carrette et Sophie Berger ont plaidé l’acquittement plein et entier. “Ibrahim Farisi se sent coupable en sursis. Dans le regard des autres, il est condamné jusqu’à ce que vous l’innocentiez”, a relevé Me Carrette.