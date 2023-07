Les attentats du 22 mars étaient un “sport d’équipe”

À entendre les accusés et leurs défenses, on peut avoir l’impression que le box n’est rempli que d’innocents ou de personnes qui n’étaient pas nécessaires, a relevé Me Thierry Moreau. Il a appelé les jurés à ne pas se laisser abuser : “Il y a une cellule où tout le monde sait que l’on doit arriver à des attentats. Mais au procès, les grands guerriers deviennent des losers, des petits, des ratés”.

Il a attiré l’attention sur la spécificité du terrorisme et des attentats du 22 mars 2016. C’est une action collective et complexe qui ne peut être commise seul et qui nécessite des compétences différentes : fabrication des explosifs, recherche d’armes, liens avec les faussaires. Une telle organisation, a insisté Me Moreau, ne peut atteindre son but commun que s’il y a un cloisonnement. “Chacun a un rôle et une fonction et personne ne sait ce que font les autres”, synthétise l’avocat.

Me Guillaume Lys a enfoncé le clou : “Le terrorisme c’est un sport d’équipe et l’équipe est face à vous”, a-t-il lancé qui dénonce la stratégie de défense d’accusés pour qui “la seule équipe qui existait était les quatre qui sont morts”, soit le commanditaire Oussama Atar, qui, sans doute mort est jugé par défaut, et les trois kamikazes de Zaventem et Maelbeek.

”Tous coupables”

”Aucun ne s’est désolidarisé, ce qui a renforcé leur détermination”, a renchéri Me Alexandre Wilmotte.

Pour Me Gabie-Ange Mindana, Mohamed Abrini, qui a renoncé à se faire exploser à Zaventem, a joué un rôle dans la fabrication de l’explosif TATP ou dans le financement de la cellule, lorsqu’il a ramené de l’argent de l’Angleterre à Bruxelles.

Ali El Haddad Asufi, a relevé Me Lys, n’était pas là comme simple “chauffeur Uber qui ne veut rien savoir”. Et de relever ses passages, la veille des attentats encore, dans la planque rue Max Roos, comme en attesterait la possession d’une clé USB.

Pour Me Maryse Alié, Salah Abdeslam, n’est pas “le petit gars de Molenbeek”. Elle s’est insurgée sur les propos de l’accusé qui a répété : “Je n’ai pas de sang sur les mains”. Aux yeux de Me Alié, l’arrestation d’Abdeslam et d’Ayari le 18 mars 2016 constitue le réel déclencheur des attentats. “On a peur qu’ils parlent. La cellule a peur car ils sont au courant. Pourquoi passer à l’acte si le duo ne savait rien ?”, s’est interrogée l’avocate.

Me Olivia Venet s’est concentré sur Bilal El Makhoukhi, qui a reconnu avoir évacué les armes des terroristes, tout en refusant de dire à qui il les a confiées. Pour l’avocate, El Makhoukhi devait reprendre le flambeau de la cellule après la mort des kamikazes. “Il devait assurer la suite de la cellule. C’est pour cela que les autres peuvent commettre les attentats. C’est lui qui doit prendre contact avec Oussama Atar”, le donneur d’ordre en Syrie.

Autant d’éléments qui, pour les avocats des parties civiles, ne peuvent faire oublier les victimes. Me Valérie Gérard s’est ainsi insurgée contre la volonté de défenses qui ont insisté sur les exactions commises en Syrie et qui pourraient expliquer les attentats de Bruxelles : “On dit que les victimes ce sont des dommages collatéraux. Il n’y a pas de dommages collatéraux, il y a des cibles”, a conclu Me Gérard.

Les défenses abattront leurs dernières cartes jeudi avant le dernier mot des accusés et le départ en délibération du jury et de la cour.