"Ne vous laissez pas enfumer par Abrini", "Abdeslam est tout sauf le petit gars de Molenbeek": les parties civiles répliquent au procès des attentats

Lors de son interrogatoire devant la cour d'assises, l'accusé, qui avait renoncé à se faire exploser à Brussels Airport le jour des faits, avait affirmé que "Maelbeek, ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes victimes." Mais, a pointé l'avocat des parties civiles, outre son adhésion globale au projet d'attentats, Mohamed Abrini a aussi participé activement à la confection des bombes dans la planque de la rue Max Roos, à Schaerbeek, qui ont aussi servi dans la station de métro.

Me Mindana a ainsi pointé le fait que l'accusé maîtrisait la formule chimique du TATP et qu'il avait surtout vidé une centaine de pots en verre contenant des haricots, pour un poids total à jeter dans les toilettes d'environ 60 kg. Une tâche qu'il a réalisée en connaissance de cause et qu'il a lui-même avouée spontanément, a souligné l'avocat. "Il a fait sa part de travail, il a mis la main à la pâte", a-t-il asséné.

"Comment la défense peut-elle venir vous dire qu'il n'a pas participé à la confection du TATP ? À la préparation des bombes ?", s'est indigné le pénaliste. Sans cet explosif, il n'y a pas de bombes, a-t-il balayé.

Quant à la question du financement de la cellule terroriste, Me Mindana a rappelé qu'à son retour de Syrie, en 2015, Mohamed Abrini portait sur lui 10.000 euros et que le jour où il a été arrêté à Anderlecht, en avril 2016, il avait 2.300 euros sur lui. "Oui, cet argent a servi au financement des activités de la cellule terroriste", a estimé l'avocat.

Lors de sa rencontre avec son avocat en prison, juste après son arrestation, Mohamed Abrini lui avait confié être "soulagé". "Sept ans après votre arrestation, nous pouvons vous dire que les citoyens belges ne sont pas soulagés. Certains ne prennent plus les transports en commun, l'aéroport est devenu un lieu anxiogène pour d'autres", a souligné le pénaliste.

"Comment être soulagé quand on sait qu'il y a des armes dans la nature ? Comment être soulagé lorsque vous prenez le soin de protéger vos frères ? Comment être soulagé quand vous faites le choix de l'omerta, que vous ne voulez pas dire où sont ces armes ?", a interrogé Me Mindana.

"Lorsque Mohamed Abrini dit que grâce à lui, il n'y a pas eu beaucoup de victimes à Zaventem, ça me donne la chair de poule, ça me fait froid dans le dos, ça me glace le sang", a poursuivi le représentant des parties civiles.

Pour ce dernier, le procès a permis de montrer que les accusés sont encore dangereux, sept ans après les faits et leurs arrestations, et que la population n'est donc pas soulagée.

"Vous n'êtes pas des buses", a conclu l'avocat, en s'adressant aux jurés. "Ne vous laissez pas enfumer", leur a-t-il conseillé, leur demandant d'affirmer dans leur décision que Mohamed Abrini avait bien participé à la confection du TATP et des bombes et au financement de la cellule.

"Salah Abdeslam est tout sauf le petit gars de Molenbeek"

Salah Abdeslam est tout sauf le petit gars de Molenbeek", s'est attachée à démontrer Me Maryse Alié, représentant les parties civiles, lors de sa réplique mercredi au procès des attentats du 22 mars 2016. Elle a répété que cet accusé, s'il n'avait pas été arrêté quelques jours avant les attaques, aurait dû être un kamikaze le jour des faits.

"Salah, le petit gars de Molenbeek dont personne ne veut dans la cellule et contre lequel le parquet s'acharne... Pauvre petit Salah, rejeté, pauvre Caliméro...", a ironisé l'avocate.

"Était-il le petit gars de Molenbeek quand il a continué à vivre sous la bannière de l'État islamique ? Quand il s'est muré dans le silence à la police ? Quand il a caché la machine en marche vers d'autres attentats ?", a poursuivi Me Alié. "Regardez les faits à hauteur d'homme", a-t-elle enjoint aux jurés. "Et vous verrez que Salah Abdeslam est tout sauf le petit gars de Molenbeek."

À ses yeux, comme à ceux du parquet, l'arrestation de Salah Abdeslam et de son co-accusé Sofien Ayari le 18 mars 2016 constitue le réel déclencheur des attentats. Pourquoi passer à l'acte si le duo ne savait rien, a interrogé la représentante des parties civiles. La cellule terroriste avait peur qu'ils parlent et il ne peut donc être question de cloisonnement et d'ignorance des projets dans le chef des deux accusés.

"C'est de la poudre aux yeux ! (...) Ils sont tous des candidats kamikazes. Et ça, la défense l'a complètement occulté", a regretté la pénaliste.

"Salah Abdeslam et Sofien Ayari incarnaient dans leur chair, en tant que soldats de l'État islamique, l'aide indispensable. Ils adhéraient aux attentats. Pour nous, leur implication ne fait dès lors aucun doute pour les assassinats et les tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste", a conclu Me Alié.