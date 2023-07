Un homme condamné pour un accident mortel en 1994 et dont le nom complet était publié dans un article de presse obtient le droit à l’oubli

La liberté de la presse est sans doute l’un des droits les plus fondamentaux en démocratie. Et son corollaire qu’est la liberté d’expression l’est tout autant. Mais au nom de ce droit, éminemment sacré, tout n’est pas totalement permis. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rendu, ce 4 juillet, un arrêt qui rappelle que le droit à a vie privée et le droit à l’oubli (droit que les données personnelles soient supprimées d’Internet) des personnes condamnées sont également fondamentaux.