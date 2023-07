Le projet de réforme pour une justice plus autonome inquiète toujours les magistrats. “On risque de fonctionner avec encore moins de moyens”

Mais selon l’Association syndicale des magistrats (ASM), le texte de loi, censé donc garantir un meilleur fonctionnement du monde judiciaire, risque plutôt de menacer son indépendance. L’ASM est d’ailleurs montée au créneau pour dénoncer le fond, la forme et la méthode avec laquelle le projet de loi est développé.

Des critiques entendues par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Il l’a répété lors d’un entretien accordé à La Libre en juin et dans lequel il évoquait la tenue d’une méga réunion avec les acteurs concernés.

”On va droit dans le mur”

Le meeting a bel et bien été organisé à la date du 23 juin, au Justitia (l’ancien site de l’Otan où se déroule notamment le procès des attentats de Bruxelles). Mais pour Marie Messiaen, présidente de l’ASM, si la réunion a le mérite d’avoir été organisée, elle n’a pas apaisé les choses pour autant. “La date ne convenait pas à grand monde et le lieu n’était pas adapté à de véritables échanges. Le ministre, à l’initiative de la réunion, n’était pas présent en personne, ce qui est dommage mais nous étions là et c’était fondamental. Il est hors de question que les discussions sur l’avenir de la justice soient organisées sans la présence des acteurs concernés, entame Marie Messiaen. Mais, nous ne voulons pas que notre présence à cette réunion permette, ensuite, au ministre de dire “regardez, ils étaient présents et donc ils sont d’accord avec la réforme en cours”. Non, ça n’est absolument pas le cas. Lors de cette réunion, nous n’avons fait que répéter ce que nous disons depuis des semaines. À savoir que l’autonomie de gestion est fondamentale pour l’avenir de la justice, mais pas comme ça. Si cela se concrétise tel quel, on va droit dans le mur”.

Mais qu’est-ce qui cloche concrètement ? Selon Marie Messiaen, l’autonomie de gestion telle qu’imaginée dans la loi, d’une part, ne garantit pas l’indépendance de l’appareil judiciaire car le pouvoir exécutif garde son mot à dire à plusieurs égards sur le fonctionnement des cours et tribunaux, de sorte qu’ils ne seront pas pleinement autonomes. D’autre part, pointe la magistrate, il n’y aura pas davantage de moyens pour la justice, mais une enveloppe fermée que l’ensemble des acteurs devront donc se partager. “On risque de fonctionner avec encore moins de moyens. Je me demande vraiment quel est l’objectif de cette réforme si le fond du problème latent n’est pas réglé. Il faut arrêter les enveloppes fermées. Le risque, c’est de nous dire “voilà les moyens à disposition, débrouillez-vous avec ce qui est disponible”. Mais comment garantir une justice qualité dans ces conditions ? ”, s’insurge-t-elle.

Une mesure du temps de travail à 700 000 euros

Et de critiquer également la mesure du temps de travail en cours dans le cadre de la réforme. “Cette mesure a été confiée à une entreprise externe qui, pour 700 000 euros, est en train de nous bombarder de sms pour savoir, 14 fois par jour, si on travaille ou non. Avec quelle finalité ? Je ne sais pas puisque cette mesure ne sera rien d’autre qu’une variable. C’est le ministre de la justice et l’inspection des finances qui auront le dernier mot. Quel est donc l’intérêt ? Avons-nous les moyens de gaspiller 700 000 euros d’argent public pour ça ? C’est incompréhensible”.

Marie Messiaen en est persuadée : si le ministre prend davantage de temps, la réforme pourrait aboutir plus sainement. “Il souhaite aller vite, mais l’urgence n’est pas nécessaire. Nous voulons, nous-mêmes, que cela avance, mais pas en fonçant. Le ministre avance et souhaite aboutir avant la fin de la législature en se concertant uniquement au sein du gouvernement. Nous estimons que s’il a de l’estime pour la justice, il doit être plus encore à l’écoute et impliquer le Parlement pour un débat public digne de ce nom. Si le débat devant le Parlement n’a pas abouti au cours de cette législature, il pourra se prolonger après 2024. Il s’agit d’un projet d’intérêt général qui ne devrait pas dépendre de la coalition gouvernementale actuelle.”