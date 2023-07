Les accusés ont eu le dernier mot avant que jury et cour ne se retirent

Aucune échéance n’est prévue. La délibération durera plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d’autant que les trois magistrats professionnels de la cour devront rédiger une motivation. Les pronostics tablent sur un verdict aux alentours du 21 juillet, jour de Fête nationale.

À l’issue des dernières répliques de la défense, la présidente a donné jeudi soir la parole à chacun des accusés, leur intimant de se lever et leur demandant s’ils avaient quelque chose à ajouter.

À lire aussi

C’est ainsi que l’on clôture les débats lors des procès d’assises. Généralement les accusés profitent de cette dernière tribune pour témoigner leur reconnaissance à leurs avocats et leur remerciement à la cour et aux jurés pour leur écoute, présenter leurs excuses aux victimes ou encore saluer leur courage et la force de leurs témoignages, répéter une dernière fois leur innocence.

Abrini et Abdeslam se sont tus

Mohamed Abrini, premier à pouvoir s’exprimer, a dit qu’il n’avait rien à ajouter. Salah Abdeslam et Osama Krayem, qui avait renoncé à se faire exploser dans le métro, ont adopté la même attitude. Osama Krayem est ainsi resté fidèle à son vœu de silence.

Sofien Ayari, qui avait été arrêté avec Salah Abdeslam le 18 mars 2016, quatre jours après les attentats a été très long pour cet exercice convenu et inconfortable.

"Je ne suis pas ici pour faire la manche. J'ai été condamné deux fois je n'ai pas fait appel. Je n'ai pas fait de demande aux juges. Aujourd'hui, je vais me le permettre", a dit Sofien Ayari.

Et de souligner : "J'ai été condamné deux fois à 20 et 30 ans, Je m'en fous de ce que l'on me condamne. Ce qui compte, c'est la souffrance des victimes. Je n'ai pas parlé pendant l'instruction. Si j'ai parlé au procès, c'est pour les victimes". Et l'accusé de répéter combien il avait été marqué par les violences subies en Syrie.

À lire aussi

Ali El Haddad Asufi a répété qu'il était innocent : "Je n'ai pas participé aux attentats. Cela fait sept ans que je clame mon innocence. Je dois payer pour Ibrahim El Bakraoui. Il était plus religieux à sa sortie de prison mais, jamais, jamais, il n'a parlé d'attentats terroristes. Il ne m'a rien dit car il savait que je n'allais pas participer à de telles atrocités. Il ne nous a rien dit. Il nous a trahis."

Des excuses présentées par deux accusés

Bilal El Makhoukhi a présenté ses excuses aux victimes : "S'ils ne me pardonnent pas, je les comprendrais. Si j'avais perdu un être cher dans des conditions pareilles, je ne crois pas que je pardonnerais". Et de répéter une dernière qu'il n'a pas confié les armes de la cellule à des terroristes, sans vouloir donner de noms pour les protéger.

"Certes oui, j'ai hébergé Mohamed Abrini et Osama Krayem mais ni l'un, ni l'autre ne m'avaient parlé d'un projet (terroriste)", a reconnu Hervé Bayingana, qui le répète : "Cela ne me rend pas fier". Et de demander leur pardon aux victimes des attentats.