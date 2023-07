Procès des attentats de Bruxelles: de nouvelles demandes de pardon pour conclure les débats

L'accusé Bilal El Makhoukhi a, à l'instar de Sofien Ayari avant lui, estimé qu'il "fallait prendre le contexte en compte pour que ça ne se reproduise plus". Pour lui, les attaques (en Europe) sont liées aux bombardements en Syrie et pas "parce que les gens aiment faire la fête et boire des verres en terrasse".