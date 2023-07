Uniformes disparus, gyrophares arrachés, gilets pare-balles dérobés… En 2019, on a enregistré 447 vols d’équipements policiers ou militaires

Existe-t-il des chiffres précis qui permettent de quantifier le phénomène ? Pour répondre à cette question parlementaire écrite, la ministre de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V), s’est basée sur les informations disponibles dans la banque de données nationale générale (BNG), où sont enregistrés les faits sur base de procès-verbaux (PV) résultant des missions des services de police.

À lire aussi

On vole d’abord en Région wallonne…

Il a donc été possible d’extraire le nombre de faits rapportés au cours desquels des équipements militaires ou policiers (les données de la BNG ne permettent pas de faire la distinction) ont été volés. Les statistiques de la BNG reprennent aussi les pertes de ces mêmes matériels qui ont été consignées dans un PV.

En 2019, 447 vols de ce type ont été signalés, dont 186 (42 %) en Région wallonne, 146 en Flandre (32 %) et 115 (26 %) en Région de Bruxelles-Capitale. Le phénomène criminel, qui s’était un peu tassé pendant les années Covid (318 faits en 2020 ; 311 en 2021), semble reprendre depuis 2022, si on considère les chiffres du premier semestre (les seuls disponibles) : 178 faits, avec une ventilation par régions qui reste stable.

Ce qu’on vole le plus, quelles que soient les années ? Les uniformes et autres pièces d’habillement. Il y en a eu 158 en 2019 (dernière année complète de référence hors période Covid), avant les pièces de collection (99) et les pièces d’équipement (90) et “autres” non précisées (58). Viennent ensuite les équipements de véhicule, comme les gyrophares (31), les gilets pare-balles (31) et les brassards d’intervention (23).

L’addition est plus longue que le nombre de vols enregistrés parce qu’il arrive que plusieurs objets soient volés en même temps.

À lire aussi

… mais on égare davantage en Flandre

S’agissant des pertes de matériel militaire ou policier, la distraction semble davantage caractériser la Flandre. Sur les 360 faits enregistrés en 2019, 177 (49 %) se sont produits dans le nord du pays, pour 94 (26 %) en Région bruxelloise et 89 (25 %) en Wallonie. Il s’agit principalement de brassards d’intervention (219), de pièces d’équipement (69) ou d’habillement (16) et “autres” non précisés (58). Mais 8 policiers et/ou militaires tête en l’air ont tout de même réussi à égarer leur gilet pare-balles.

Au-delà de cet inventaire à la Prévert, il est difficile de tirer des conclusions. Les informations disponibles dans la BNG ne permettent pas d’établir si les objets volés ont été utilisés dans le cadre d’autres activités criminelles, indique la ministre Verlinden dans sa réponse écrite.